Stiri pe aceeasi tema

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…

- Cazul dublei crime, dublei sinucideri, dublei necunoscute tragice de la Iași, acopera discursurile de Craciun ale președintelui Iohannis, premierului Tudose, și chiar pe cele ale celor mai virili politicieni financiari, Dragnea și Tariceanu. Procuratura și presa, intr-un concubinaj exersat, au scos…

- Intrebat la Parlament daca are emotii in privinta votului care urmeaza sa fie dat pe proiectul de buget, seful Executivului a raspuns: "Nu". La randul sau, intrebat cum comenteaza zvonurile privind o eventuala respingere in Parlament a bugetului pe anul viitor, Dragnea a raspuns: "Noi avem…

- Postul public de televiziune (TVR) platit din bani republicani și-a regasit cu entuziasm ereditatea adulatoare din vremea lui Ceaușescu, transformandu-și programul intr-un nesfirșit omagiu monarhist STOP Din ziua decesului regelui Mihai doar buletinul meteo nu este raportat la funeralii, dar lucrul…

- Tariceanu, despre intentia PSD de a-si scoate oamenii in strada: „Eu cred ca nu e nevoie in acest moment de mitinguri de sustinere” Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, intrebat fiind daca va participa la mitingurile organizate de PSD, ca ”nu este nevoie in acest moment de mitinguri…

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatatirea gestionarii internationale a migrantilor si refugiatilor, considerat "incompatibil" cu politica sa migratorie, a anuntat sambata misiunea SUA de pe langa Natiunile Unite, transmite…

- [citeste si] "Domnul Marian Neacșu, secretar general al PSD: "Ce mi se pare nefiresc este faptul ca protestele nu sunt asumate și in mod oficial de catre cei care le organizeaza". Corect, domnule Neacșu: cei care au scos lumea in strada ar trebui sa-și asume acest lucru. Avand in vedere…

- Statuia lui Cristiano Ronaldo din Madeira, Portugalia, a fost reconditionata la mai bine de sase luni de la momentul in care producea hohote de ras in randul fanilor fotbalului mondial. Acum, creatia chiar seamana cu starul lui Real Madrid. In urma cu jumatate de an, autoritatile…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca așteapta de la Guvernul Tudose un proiect de buget „echilibrat și sustenabil”. Precizarea lui Iohannis vine la cateva zile dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca proiectul de buget pentru anul 2018 ar putea fi adoptat…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat joi, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca actiunile Guvernului sunt indreptate impotriva interesului national, iar aroganta PSD si ALDE a atins cote greu de imaginat. ”PSD ramane in mod evident cel mai mare dusman al democratiei…

- Oficial, ne merge bine. Programul de guvernare al PSD s-a respectat la virgula și s-a realizat 100%, iar toate promisiunile ar trebui sa se regaseasca și in buzunarul fiecarui roman, suna ultima eveluare a conducerii PSD facuta la Baile Herculane. In noua lor eveluarea triumfalista, Dragnea …

- NEWS ALERT DOCUMENT PSD cu principalele masuri economice. Ce se intampla cu salariile si pensiile Liderii PSD discuta in sedinta Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane un document ce contine masurile economice care trebuie indeplinite, dar si o evaluare a guvernarii si ce s-a realizat pana acum.…

- "Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie…

- Programul secret de guvernare Marea cavalcada PSD-ista de supunere a moșiei naționale continua pe repede inainte. Azi-maine, ne vom trezi ca pe fiecare insula și pe fiecare grind a rasarit cate un cazinou, sau macar cate un modest stabiliment de pierzanie intemeiat pe alcool și pacanele. Dar aceasta…

- Fostul premier Victor Ponta critica dur Guvernul Tudose. Într-un interviu acordat pentru emisiunea Income Magazine, de la Antena 3, Ponta susține ca actualul Executiv da semnale de instabilitate catre mediul de afaceri și ca se razboiește în mod inutil cu multinaționalele. Nu e singur…

- ”Din toate povestile cu mariri, cu salarii nu a mai ramas nimic. Sper ca Tudose sa castige azi batalia cu Dragnea”, a declarat Ponta, la Parlament, citat de News.ro. "Sa nu mai adopte prostiile alea cu trecerea contributiilor. Sa faca cum a facut cu TVA split. Cum a zis? S-a uitat. A zis Dragnea…

- „Astazi, Slava Domnului, vad ca s-a anulat sedinta aia criminala de Guvern. Sper ca Tudose sa castige batalia, iar restul, batalia de fatada dintre Dragnea si Kovesi, pana la urma, e problema lor", a spus Victor Ponta in fata jurnalistilor. „Sper ca Tudose sa castige azi batalia cu Dragnea.…

- Premierul Tudose, despre modificarile la Codul fiscal: Exista posibilitatea sa nu fie discutate miercuri in Guvern Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, in ședința de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. Întrebat daca transferul…

- Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte vineri, Dragnea a raspuns: „ Eu nu am vazut-o ca pe o critica, am vazut-o ca pe o incercare de a prezenta o analiza, ulterior spunand ca de fapt nu este o analiza proprie”.…

- Elena Udrea a precizat ca Gabriel Oprea a fost numit ministru de Interne, la acel moment, unde a stat o luna si a plecat din cauza presiunilor facute de „gruparea Vanghelie", pentru a face o anumita numire la „Doi si un sfert". "Oprea a profitat de plecarea lui Geoana din tara si l-a numit…

- Conform expertilor Kaspersky, algoritmul sumelor de control folosit in atacul Bad Rabbit este similar cu cel folosit de ExPetr. In plus, expertii au descoperit ca ambele atacuri folosesc aceleasi domenii, iar asemanarile dintre codurile sursa respective indica faptul ca noul atac are legatura cu…

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, la Targu-Jiu, ca formațiunea politica Pro Romania va avea un candidat la alegerile prezidențiale din 2019. "Pro România va avea un candidat (la alegerile prezidențiale din 2019 n.r.), nu se afla în aceasta sala candidatul, dar…

- Iata ca, la atat de putina vreme dupa ce ne intrebam cine o plati pe cat de influentii, pe atat de costisitorii consultanti de imagine ai lui Dacian Ciolos, proaspat somer dupa ce tocmai nu mai incaseaza nici macar „renta viagera” de la Bruxelles, la Sibiu au fost stransi peste 100 de autointitulati…

- Ponta dezvaluire despre Liviu Dragnea: ”L-am vazut cu ochii mei cum se ruga de Kovesi si Coldea sa il ajute cu dosarul penal”, a spus fostul premier, intr-o postare pe pagina de Facebook, miercuri. El il acuza pe președintele PSD si „Cartelul de la Teldrum” ca au confiscat partidul si il folosesc doar…

- Liberalii si USR-istii vor veni cu o multime de amendamente, prin care sa mutileze orice prevedere care nu convine trinomului Iohannis-DNA-SRI. Sesizarile la Curtea Constitutionala vor curge cu nemiluita, iar cand se va ajunge la vot nu am certitudinea ca va exista o majoritate care sa impuna noile…

- Continua evenimentele prilejuite de Ziua Armatei Romane. Atat seful statului, cat presedintii celor doua Camere, premierul, precum si ministrii Apararii si Internelor, Patriarhul Daniel, dar si alte oficialitati militare participa, la momentul de fata, la un ceremonial desfasurat la Mormantul Ostasului…

- "Sa nu va inchideți in sediul ANCOM, cum v-ați inchis in sediul Guvernului, va rog eu. Acum, daca sunteți apolitic, nu va mai inchideți, gata, m-am liniștit", a spus Zamfir, la audierea lui Grindeanu, la Comisia economica, industrii și servicii din Senat și Comisia pentru tehnologia informației și…

- Londra: Taxa pentru masinile poluante. Cat scot din buzunar soferii zilnic Londra a introdus, luni, o taxa pentru cele mai vechi si mai poluante masini, cu scopul de a imbunatati calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul orasului, Sadiq Khan. Numita T-charge, taxa zilnica…

- Orasul sirian Raqqa, fieful retelei teroriste Stat Islamic, a fost eliberat Grupuri insurgente sustinute de Statele Unite au eliberat, marti, orasul sirian Raqqa, care era sub controlul retelei teroriste sunnite Stat Islamic, afirma surse citate de postul Al Jazeera. Grupul Fortele Democratice…

- ”Nu vorbim de o lupta intre Cotroceni și PSD, ci de o lupta in PSD, intre aripa consacrata, dominanta inca, a președintelui PSD, Liviu Dragnea, și aripa tanara, cu vechi relații in afara partidului, reprezentata de dl Tudose.” a spus Marius Pieleanu, la Antena 3. Intrebat cine face parte…

- Daphne Caruana Galizia, cea mai cunoscuta jurnalista de investigatii din Malta, care a coordonat ancheta Panama Papers in cel mai mic stat din Europa, a fost ucisa luni in urma exploziei unei bombe plasate sub masina sa, chiar in apropierea casei unde aceasta locuia, informeaza Realitatea Tv.Daphne…

- A fost scandal uriaș in PSD saptamana trecuta. Cine a caștigat, cine a pierdut, cine este de vina și incotro se duc lucrurile, sunt cateva intrebari la care jurnalistul Cornel Nistorescu incearca sa raspunda intr-un editorial publicat in Cotidianul. Premierul Mihai Tudose a pornit saptamana trecuta…

- Premierul a fost intrebat de ziariști, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, daca nu s-a temut ca va avea soarta lui Sorin Grindeanu odata ce a lansat in public tema remanierii guvernamentale."Soarta. Care-i soarta domniei sale? Eu v-am spus ca prima zi, am plecat de…

- O analiza proprie a politicianului Gelu Visan, scoate in evidenta cateva trasaturi ale lui Dragnea acuzandu-l de tradare si faptul ca este „un perfid și un ticalos (...) ii intrece pana și pe Iohannis și Ponta, care sunt etalonul ticaloșiei”.

- Donald Tusk, intalnire cu Klaus Iohannis la Cotroceni Presedintele Klaus Iohannis va avea, vineri, la Palatul Cotroceni o intalnire cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, in pregatirea reuniunii Consiliului European care va avea loc la Bruxelles, pe 19-20 octombrie. Anuntul a fost…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu anunța apocalipsa pentru liderul PSD, Liviu Dragnea dupa ședința din aceasta seara. CTP-ul nu știe cine a caștigat, dar face o previziune sumbra pentru liderul social democrat."Eu nu știu cine caștiga, eu știu cine pierde. In toate situațiile pierde PSD și…

- Iohannis si Tudose, la Craiova, la lansarea noului model Ford. Iohannis: Investițiile straine consolideaza capitalul romanesc. Tudose: Am spus ca nu facem infrastructura pentru o uzina, ci pentru Romania. Pot spune ca suntem in grafic

- "In momentul acesta nu e nicio decizie luata. Vor fi discuții foarte serioase și foarte aplicate in CExN asupra caii partidul trebuie sa o urmeze", a spus Neacșu la sediul PSD inainte de ședința. Intrebat daca ieșirea de la guvernare e un scenariu actual in PSD, Neacșu a negat. "Nu, nu este…

- "Am discutat cu premierul si mi-a prezentat optiunile domniei sale, dar aceste lucururi nu le voi anunta eu, este treaba altora sa faca acest anunt. (...) Cred ca premierul este de buna credinta si doreste sa aiba o echipa performanta", a afirmat Iohannis, potrivit...

- Pe langa faptul ca a declarat ca premierul ii pare “de buna credinta”, anuntand, pe fondul discutiilor avute cu prim-ministrul, la Cotroceni, ca Tudose i-a “prezentat optiunile domniei sale”, presedintele a pus punctul pe i in chestiunea unei eventuale remanieri ce s-ar putea decide in orele urmatoare,…

- Noul scandal din interiorul PSD nu este deloc pe placul activului de partid. Spre deosebire de situatia de la momentul demiterii lui Sorin Grindeanu, de aceasta data partidul este mult mai divizat. Acest lucru s-a vazut si la sedinta de azi, de la care au lipsit lideri importanti, iar cei prezenti…

- Pe langa faptul ca a confirmat ca presedintele Iohannis a avut, in cursul acestei zile, discutii, la Cotroceni, cu premierul, purtatorul de cuvant al primului om in stat a transmis si un mesaj adresat social-democratilor, dupa ce deunazi Tudose anunta o “miniremaniere” si faptul ca relatia cu Dragnea…

- Profitand de recentele tensiuni dintre Guvern și actuala coaliție de guvernare, fostul premier Victor Ponta -pana nu demult susținator al revoltei lui Sorin Grindeanu - ii transmite un mesaj de incurajare actualului premier Mihai...

- De luni bune, președintele Iohannis face pe dracu-n patru sa demonstreze aliaților noștri occidentali ca suntem cu ei, ca vrem in UE și in NATO, ca Romania e o țara europeana și ca locul nostru e in Europa, și nu in Eurasia. Dar degeaba se caznește el, pe la Washington și Bruxelles, sa arate ca […]