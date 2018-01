Stiri pe aceeasi tema

- Dorința lui Radu Mazare, de a obține azil politic în Madagascar, ar putea fi imposibil de realizat. Azilul nu e reglementat în aceasta țara. Chiar și așa, aparatorul fostului primar a declarat, pentru Realitatea TV, ca acesta se va descurca, cumva.

- Tiberius Barbacioru, avocat al lui Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a precizat astazi, la Antena 3, ca este de asteptat sa se propuna emiterea unui mandat de arestare pe numele lui Radu Mazare, dar ca acest demers juridic nu va rezolva si nu va dinamiza in niciun fel procesul penal,…

- Traian Barbacioru, avocatul lui Radu Mazare, confirma intenția fostului primar al Constanței de a cere azil politic in Madagascar, țara unde Mazare a plecat, de Craciun . Avocatul lui Radu Mazare a declarat, in direct la Antena 3, ca motivele plecarii fostului edis au fost deja expuse in scrisoarea…

- Radu Mazare declara ca are informații conform carora ar fi fost tocmiți oameni care sa-l elimine fizic. Radu Mazare a fugit din țara, in Madagascar . Despre plecarea s-a s-a aflat abia de curand, cand fostul edil ar fi trebuit sa se prezinte la controlul judicar. Vazand ca nu apare, autoritațile au…

- Fostul primar de Constanța, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea prin fuga sa in Madagascar. Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.Citește și: DOLIU…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, se afla deja de cateva zile bune in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. Conform presei centrale, Radu Mazare nu ar fi plecat singur, ci insotit de Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afecțiuni cardiace sau de diabet vor putea obține mai greu eliberarea și reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatații (MS).Citește…

- Radu Mazare este la un pas sa intre pe lista celor mai cautati fugari. Instanta suprema decide peste cateva zile daca emite mandat de arestare in lipsa pe numele lui. Fostul primar de la Constanta, judecat in mai multe dosare de coruptie, i-a anuntat pe politistii care il aveau in supraveghere ca a…

- Aproape 2.000 de amenzi pentru nereguli in trafic au fost date de politisti in ultima zi din 2017 si in noaptea de Revelion si au fost retinute 200 de permise de conducere, potrivit informatiilor transmise, luni, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Institutia spune ca angajatii MAI au asigurat…

- Digi24 a analizat situatia actuala a lui Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, care a anuntat ca va cere azil politic in Madagascar.Potrivit sursei mentionate Radu Mazare este la un pas sa intre pe lista celor mai cautati fugari, in functie de solutia instantei supreme care va decide…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea cand a dat publicitații o scrisoare in care arata ca a fugit in Madagascar și va cere azil politic. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas de a fi convocat (surse)…

- Radu Mazare a trimis o scrisoare avocatilor sai, Ioana Focsa si Tiberiu Barbacioru, in care spune ca este tinta statului paralel si nu va beneficia in tara de o justitie independenta, motiv pentru care cere azil politic in Madagascar.A

- Pe site-ul radumazare.ro , creat de PSD in anul 2008, imaginea in oglinda a lui Radu Mazare (aceeasi de pe afisele electorale) priveste razand spre un interlocutor nevazut, in timp ce mainile sale, cu pumnii stransi, exprima o tranzactie: dai banii, iei banii. In susul paginii a fost plasat un motto…

- Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta cercetat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres. 109 109 0 109 0 0

- Asemenea fostilor sai colaboratori in afaceri sau politica Elan Schwartzenberg sau Sebastian Ghita, si ei cercetati in mai multe dosare penale, si Radu Mazare a ales sa paraseasca tara, se pare, chiar in ziua de Craciun, acuzand ca este victima "statului paralel". Fostul primar al Constantei, in cazul…

- Radu Mazare le-a scris autoritatilor o scrisoare in care enumera dosarele penale in care apare numele sau aratand ca este o „tinta politica a Statului Paralel”, iar cercetarile procurorilor s-au desfasurat abuziv, cu incalcarea legilor.

- Jurnalistul Sorina Matei a tras o concluzie dura la auzul vestii ca si fostul primar din Constanta, Radu Mazare, a fugit din Romania. Jurnalista spune, la finalul unei scurte analize facute pe Facebook, ca luna decembrie pare a fi luna fugarilor din Romania. Matei da si mai multe exemple care sa…

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, aflat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare. IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului…

- Avocatul lui Radu Mazare, Ioana Focsa, a vorbit, recent, despre fuga din Romania a omului de afaceri. Femeia a declarat ca a aflat sambata despre plecarea fostului edil.Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu Mazare: 'A fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie...'…

- Radu Mazare se afla sub control judiciar din anul 2015, masura confirmata de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Conform acestei decizii, fostul primar trebuia saptamanal sa se prezinte la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta.

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei a plecat din tara. Acesta a lasat in urma sa o scrisoare, dar si mai multe dosare in care este cercetat in calitate de suspect sau inculpat. Mazare acuza abuzurile din justitie si pune conditii pentru a se intoarce in tara.Iata scrisoarea transmisa de Mazare…

- Șocul acestui sfarșit de an este fuga lui Radu Mazare din Romania, cel care a cerut azil politic in Madagascar. Mazare susține ca in Romania a fost persecutat de ”statul paralel” și a spus ca se va intoarce in țara doar in momentul in care justiția din Romania va funcționa normal. Citește…

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, a fugit din tara, si se afla in Madagascar. Acesta este anchetat in mai multe dosare si potrivit unor informatii, a cerut azil politic in Madagascar, acolo unde are si afaceri, scrie realitatea.net. Mazare nu s-a prezentat la controlul judiciar, iar IPJ Constanta…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, ar fi plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic, transmite Mediafax. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat la poliție pentru a semna graficul de prezenta. Potrivit unui comunicat al ...

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fugit din tara si cere azil in Madagascar. Informatia a fost prezentata in urma cu scurt timp, chiar de jurnalistul Victor Ciutacu, intr-o interventie in direct la Romania TV.Jurnalistul sustine ca a primit un mail din partea lui Radu Mazare cu documente…

- Politistii IPJ Constanta au confiscat mai multe materiale pirotehnice detinute si comercializate ilegal. Potrivit IPJ Constanta, la data de 29 decembrie a.c., in jurul orei 11.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat un tanar, de 20 de ani, din localitatea Limanu, judetul…

- Billel Omrani (24 de ani) e subiectul ultimului scandal dintre CFR Clus si FCSB. Dupa ce Becali a anuntat ca s-a inteles cu varful francez si-l va transfera liber de contract, CFR a raspuns prin vocea lui Bogdan Mara, care acuza ca ceea ce a facut finantatorul vicecampioanei e ilegal. …

- UPDATE 13:43 Zeci de magistrati au iesit si in fata instantelor Constanta in semn de protest fata de modificarea netransparenta a legislor justitiei. Magistratii au iesit la protest tacut si in Brasov, in fata Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov. 13:15 ...

- Andrei Bivol, avocatul fostului șef de stat Traian Basescu, cel care il reprezinta pe oficialul roman in dosarul privind retragerea cetateniei moldovenesti de catre Igor Dodon, a declarat ca Traian Basescu si-ar dori sa participe in parlamentarele de la Chisinau. Potrivit adevarul.ro acest lucru ar…

- Cu o istorie extrem de zbuciumata, indiferent ca vorbim de trecut sau prezent, Cetatea Histria constituie apogeul activitatii marelui savant roman Vasile Parvan, de numele caruia se leaga multe dintre descoperirile arheologice din Dobrogea. Din capitolul "Activitatea archeologica in Dobrogea", apartinand…

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare si actualul edil, Decebal Fagasou, sunt cercetati pentru abuz in serviciu de procurorii DNA. Ancheta are legatura cu modul in care a fost emisa o autorizatie de constructie pentru un imobil, potrivit unui comunicat DNA.

- Procurorii DNA au dispus urmarirea penala fața de primarul municipiului Constanța, Decebal Fagadau, la data faptei viceprimar, și fața de fostul edil Radu Mazare, in legatura cu autorizarea privind construirea unui imobil in zona centrala a stațiunii Mamaia cu destinație cazare și alimentație publica.…

- Biblioteca Judeteana ldquo;I.N.Roman", cu sediul in Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 104 A, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de: bibliotecar cu studii medii treapta profesionala IA in cadrul Biroului ldquo;Sali de lectura. Depozite" 1 post…

- Zilele in care elevii isi permiteau sa lipseasca de la ore sau sa ascunda nota proasta de la test, vor deveni in curand o amintire. In toata aceasta ecuatie parintii sunt cei mai castigati. Totul datorita catalogului virtual care incet-incet isi face simtita prezenta in scolile romanesti. Acest sistem…

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, senatorul Șerban Nicolae, a declarat, miercuri, ca va fi transmisa o informare președintelui Parlamentului European despre faptul ca europarlamentarul Monica Macovei refuza sa se prezinte pentru a fi audiata in acest for. …

- Potrivit unui comunicat de presa al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit asupra marfurilor dintr-un container sosit din China, destinat unei societati comerciale din Bucuresti,…

- Inainte de Congresul TSD, Liviu Dragnea a purtat un scurt dialog cu jurnalistii. Reporter: Maine sunteti citat la DNA? Liviu Dragnea: Maine merg la DNA. Am fost citat vineri. Am spus-o de la incpeut ca tot acel circ nu ar fi avut niciun rost fara mine. Reporter: In ce dosar? Dragnea: Ce conteaza?…

- PNL a greșit cand i-a indemnat pe oameni sa iasa in strada. De ce? Pentru ca demonetizeaza protestele. Tocmai caracterul nepolitic al ieșirilor in strada dadea greutate. PNL, amestecandu-se in aceasta chestiune dintr-o greșeala, va da PSD-ului muniție pentru a spune ca este o manevra politica a liberalilor…

- In treisprezece judete din tara au loc, duminica, alegeri locale partiale, peste 93.000 de persoane fiind asteptate la urne pentru a-si alege primarul. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se vor inchide la ora 21.00. UPDATE 1: Prezenta la vot la agelerile locale partiale de duminica a fost…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont va coopera cu autoritatile din Spania si din Belgia, cu toate ca nu s-a prezentat la audierile ce au loc la Curtea Suprema de Justitie din Spania, a anuntat, joi, avocatul sau, relateaza presa internationala. ”Daca vor cere asta, vom coopera cu justitia…

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si aflat in prezent la Bruxelles, nu se va prezenta joi in fata justitiei spaniole, intrucat exista un "risc ridicat sa fie arestat", a anuntat avocatul sau, Paul Bekaert, transmite miercuri AFP, conform agerpres.ro. "Dupa cum…

- INTERVIU. Halep: S-a schimbat ceva in mine dupa ce am devenit lider mondial Simona Halep a explicat intr-o conferinta de presa la Singapore, acolo unde se disputa Turneul Campioanelor, ce inseamna pentru ea statutul de lider mondial si cum s-a schimbat dupa asta. Halep va debuta la Singapore impotriva…

- Preot paroh al Catedralei Arhiepiscopale din Constanta 1893 1928 , protopop al judetului Constanta 1893 1902 , prim director al Seminarului din Constanta 1923 1928 si profesor de religie la actualul Colegiu National "Mircea cel Batranldquo; din Constanta 1898 1928 , preotul Gheorghe Radulescu ramane…

- "Analizand asa zisa remaniere facuta de coalitia aflata la guvernare, PNL considera ca aceasta remaniere este o frectie la un picior de lemn, in care a fost schimbat Tanda cu Manda sau, mai plastic, dracu' cu tac'su. In ceea ce priveste Ministerul Dezvoltarii, este o gluma proasta nominalizarea lui…

- Consiliul Superior al Magistraturii va analiza in sedinta de maine cererea de eliberare din functie, prin pensionare, formulata de Ana Maria Dascalu, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ana Maria Dascalu este magistratul care a dat unda verde Curtii de Apel Bucuresti sa l judece pe Raducu…

