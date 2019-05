Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, pe 14 mai, autoritatile din Madagascar au admis cererea de extradare inaintata de Ministerul Justitiei din Romania in ceea ce-l priveste pe fostul primar al Constantei, Radu Mazare, Politia Romana a inceput procedurile pentru aducerea acestuia in tara si a trimis o escorta, formata din politisti…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca procesul lui Liviu Dragnea de maine se va amana pentru un nou termen. Ponta spune ca Dragnea folosește o strategie invațata de la Traian Basescu, distragand atenția opiniei publice cu repatrierea lui Radu Mazare din Madagascar, așa cum a facut, pe vremuri,…

- Intrebat care este efectul politic al revenirii lui Radu Mazare in Romania, ținand cont de faptul ca ar putea vorbi sau nu ar fi protejat, analistul politic Bogdan Chirieac susține ca revenirea acestuia nu are niciun impact in zona politica și nici asupra alegerilor europarlamentare din 26 mai. …

- ALERTA. Autoritațile din Madagascar au decis sa il extradeze pe Radu Mazare, conform Romania TV. Ministerul Justiției din Romania a transmis actele necesare extradarii sambata, iar conform sursei citate, ministrul Justiției din Madagascar a explicat ca Radu Mazare va fi extradat in Romania.Citește…

- Min. Justiției: Extradarea lui Radu Mazare, in regim de urgența Radu Mazare. Foto: Agerpres. Ministerul Justitiei a început în regim de urgenta formularea si trimiterea cererii de extradare a fostului primar de Constanta, Radu Mazare din Magagascar. Anuntul a fost facut cu…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall va sustine o declaratie de presa, vineri, la ora 14.30, pe tema procedurii de extradare din Madagascar a lui Radu Mazare, potrivit unui anunt al institutiei. Miercuri, Ana Birchall anunțase ca Ministerul Justiției va demara procedurile de extradare a fostului…

- Fostul președinte Traian Basescu a subiliniat din nou, marți, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Se intampla acum”, ca repatrierea unei parți din rezervele de aur ale Romaniei ar fi o greșeala din mai multe puncte de vedere. In primul rand, susține senatorul PMP, o astfel de mișcare…

- ''Credeți ca este o decizie buna?'', s-a adresat analistul politic Bogdan Chirieac prezentatoarei Romania TV. ''Sa promulge bugetul asigurarilor este o decizie buna, fara indoiala. Macar pensionarii nu il critica. Nu știu daca acest lucru ii va aduce și voturi'', a afirmat Cristina Șincai.…