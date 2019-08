Radu Mazare, achitat pentru luare de mita. Ce s-a decis in legatura cu procesul lui Elan Schwartzenberg

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a dat unda verde pentru inceperea judecatii dosarului in care Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel, este acuzat de complicitate la dare de mita. Decizia Tribunalului Bucuresti a fost contestata la Curtea de Apel Bucuresti. Prezentul dosar este o disjungere…

- CSA Steaua a caștigat, vineri, la Tribunalul București, palmaresul echipei de fotbal Steaua, de la anul inființarii - 1947, pana in 2003. Decizia instanței nu este una definitiva și poate fi atacata cu recurs. Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a confirmat pentru Gazeta Sporturilor decizia instanței.…

- Cele 4 luni de inchisoare care s-au scurs de la momentul reincarcerarii reprezinta o perioada prea scurta pentru ca fostul finantator al clubului Dinamo, Cristian Borcea, sa constientizeze gravitatea faptelor pe care le-a comis in dosarul „Retrocedarilor de pe litoral”. Aceasta este concluzia judecatorului…

- Omul de afaceri Elan Scwartzeberg promite ca nu ii va uita pe cei care i-au facut viața un calvar. Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a scapat, marți, definitiv de mandatul de arestare preventiva in lipsa și de urmarire internaționala dupa ce procurorul DNA a anunțat la termenul de la Curtea de…

- Eliminati iar din cursa pentru contractul de 600 de milioane de euro de modernizare a caii ferate Apata – Cata, spaniolii de la FCC Construccion continua lupta la Tribunalul Bucuresti. In contestatia lor, ei sustin ca au fost descalificati pentru o eroare de 0,0002% din valoarea ofertata si ca au avut…