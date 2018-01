Stiri pe aceeasi tema

- Radu Calin Cristea spune ca i s-au sugerat diferite alte chestiuni legate de cartea pe care urma sa o publice, pe care le-a respins imediat: "Cartea era foarte intarziata, era intr-o criza flagranta de timp. Este o carte foarte mare, o carte atipica pentru Editura RAO, dar am gasit acolo…

- Radu Calin Cristea spune ca este dreptul oricarui manager sa iși gestioneze afacerea dupa cum dorește, insa interzicerea unei carți este departe de spiritul democratic al oricarei țari. Dupa interzicerea carții, autorul a semnat o scrisoare deschisa pentru Gabriel Liiceanu, la care nu a primit un…

- Radu Calin Cristea discuta cu Anca Murgoci și Bogdan Chirieac in interviul momentului, transmis LIVE pe DCNews.ro, in aceasta știre, și pe Facebook-ul DCNews. Interviul cu Radu Calin Cristea va fi transmis astazi, 14 ianuarie 2018, de la ora 16:00. Ramaneți pe DCNews pentru a urmari interviul…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca raspunsul ministrului Interne Carmen Dan la acuzatiile si la cererea de demisie formulata de prim-ministrul Mihai Tudose este ridicol, remarcând ca nici premierul nu îsi asuma decizia revocarii, iar concluzia sa

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- In ediția de duminica, 7 ianuarie 2018, incepand cu ora 12:00, il puteți urmari pe realizatorul emisiunii "Romania 9", de la TVR 1. Ediția in care va fi invitat Ionuț Cristache va fi transmisa in format live video pe site-ul WWW.DCNEWS.RO și pe Facebook-ul redacției. Ziaristul vorbește…

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- Pentru Elena Basescu, mezina fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, acesta a fost al doilea Craciun pe care l-a petrecut alaturi de cei doi copii ai sai, dar fara tatal acestora, Bogdan Ionescu, de care a divorțat in toamna anului trecut. Insa nicio desparțire nu i-a umbrit Elenei Basescu…

- Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care au marcat caderea comunismului in statele din Europa Centrala și de Est (printre care și Romania), precum și fosta URSS, sunt mai scunzi decat cei care s-au nascut in plina era comunista, dar și decat cei nascuți dupa aceasta perioada.…

- Europarlamentarul Emilian Pavel l-a contrat dur pe germanul Peter Simon, membru al Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD, dupa ce Simon a criticat modificarile aduse Legilor Justiției din Romania."Se spune de multe ori, cu un oarecare umor,…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza…

- Fostul premier Adrian Nastase a criticat guvernul si PSD pentru atitudinea din ultima perioada. In cadrul unei emisiuni la TVR, fostul lider PSD a opinat PSD ar trebui sa organizeze un congres extraordinar in care sa se ia cateva decizii capitale. El e de parere ca Romania ar trebui sa isi schimbe forma…

- La exact 28 de ani de la Revoluție, un moment crucial in istoria țarii noastre, istoricul și scriitorul Marius Oprea va discuta despre lanțul de evenimente care a dus la prabușirea violenta a comunismului in Romania. Astfel, despre complot, Timișoara, diversiune, ”teroriști”, ”turiști sovietici”,…

- In urma ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din Romania din data de 23 noiembrie 2017, a fost validat ca membru al Uniunii Scriitorilor din Romania scriitorul malinean Eduard Dorneanu, la Filiala Brașov. Eduard Dorneanu s-a nascut in satul Malini (Suceava) la data de 1 octombrie 1968. A ...

- In fiecare an, spre sfarșitul lunii decembrie, in Romania tensiunile politice au crescut. Uneori au dat in clocot. De aceasta data, au un potențial de-a dreptul exploziv. Unii comemoreaza, alții aniverseaza ceea ce s-a petrecut in Romania in intervalul 15-25 decembrie. Cum au debutat evenimentele,…

- Adversitatea dintre fostul presedinte, Traian Basescu, si Regele Mihai dateaza de ani de zile. In 2011, actualul senator l-a distrus pur si simplu pe Rege. "Multi spun ca abdicarea a fost un mare act patriotic. Nu! A fost un act de tradare a intereselor nationale din partea Regelui Mihai. Antonescu…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Ignorat de romani, Traian Basescu a facut poteca pe celalalt mal al Prutului. Unde, conform bunelor sale obiceiuri, a reusit sa-l aduca in prag de apoplexie pe Igor Dodon. Cum cu PMP-ul nu a facut nicio branza iar ”pisoiasii” de la PSD se joaca singuri cu motoceii politici de mai mare dragu’, Basescu…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, susține ca fostul președinte al Rominiei, Traian Basescu, nu mai este o voce puternica la București. Despre aceasta a declarat Sandu in cadrul unei emisiuni de la PROTV, specificind ca Basescu a decis sa vina in R. Moldova sa faca politica.…

- Un anume timp dupa decembrie 1989 s-a facut caz la noi, dar si in Occident, despre Mamaliga care a explodat. Formula trimite la o zicala folosita de straini si de romani cind voiau sa explice eternizarea dictaturii lui Ceausescu: Mamaliga nu explodeaza.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au reușit sa izoleze Romania pe plan extern și sa puna in pericol Parteneriatul strategic cu Statele Unite, afirma europarlamentarul Monica Macovei, intr-o declarație de presa transmisa marți AGERPRES. "Lupta…

- Fondatorul MISA, controversatul Gregorian Bivolaru, face dezvaluiri incendiare despre fostul premier Dacian Ciolos. Desi a fost intrebat de mai multe daca a practicat yoga, Ciolos nu a facut niciodata lumina in acest caz. A facut-o insa Gregorian Bivolaru, disparut intre timp din Romania.Citește…

- Targul Gaudeamus din Bucuresti a fost asociat, anul acesta, nu cu lansarile de carte si discursurile scriitorilor, ci cu momentele ce i-au avut in centru pe Dan Voiculescu si Adrian Nastase, ambii chestionati de Malin Bot. Interviurile acestuia au ajuns virale pe internet si au starnit controversa momentului:…

- Romania are o șansa și șansa aceasta este cultura, a afirmat dramaturgul Matei Vișniec, vineri, la dezbaterea "Europa teatrului și a scriitorilor - circulația valorilor artistice ca fundament al Europei", susținuta la standul de carte și activitați "Acasa, in Europa" de la Targul…

- Anii de mandat ai fostului presedinte Traian Basescu au fost analizati pe larg intr-o carte prezentata la targul de carte Gaudeamus. Jurnalistul si scriitorul Radu Calin Cristea a povestit in doua volume despre „Imparatul cu sapca - Regimul Basescu si elitele sale”.

- Pe 22 noiembrie, de la ora 18.00, Intersectiile de miercuri se muta temporar in Targul International GAUDEAMUS - Carte de invatatura, de la Romexpo. Este o editie dedicata conditiei artistului, in Romania zilelor noastre, si ii are invitati pe scriitoarea Elena Vladareanu, regizoarea Ioana Paun si pictorul…

- Traian Basescu și carturarii de la curtea sa au intors Romania intr-un comunism coafat condus de un lider autoritar a carui forța s-a intemeiat pe servicii secrete și o justiție personala. Radu Calin Cristea ridica valul de pe un regim al tiraniei de catifea, servita de o intelectualitate depravata.…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, senatorul Serban Nicolae, a declarat, miercuri, ca va fi transmisa o informare presedintelui Parlamentului European despre faptul ca europarlamentarul Monica Macovei refuza sa se prezinte pentru a fi audiata in acest for. "Vom…

- Raportul a fost votat cu cinci voturi pentru respingere, o abtinere si un vot pentru aprobarea propunerii legislative. Propunerea urmeaza sa fie votata in sedinta de plen de luni a Senatului. ”Cu atat mai mult cu cat in aceasta sesiune parlamentara noi am aprobat ca pe data de 18…

- Traian Basescu spune, in urma unei vizite avute la Cahul, ca și peste Prut, curentul unionist este tot mai puternic. Fostul șef al statului mai precizeaza și ca “in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire”. Traian Basescu a fost prezent la finalul saptamanii la o intalnire la Cahul,…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- Dragnea, mesaj catre tinerii din partid: La cum ne haituiesc astia, chiar ca suntem pirati; PSD nu va da inapoi, a spus liderul PSD, in cadrul Congresului TSD , unde a intrat pe scena in acordurile coloanei sonore din filmul Pirații din Caraibe. ”Nu vreau sa devin complice cu sistemul corupt și nenorocit…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, care in ultima perioada a intreprins mai multe vizite in R. Moldova, iar astazi se afla la Cahul, a remarcat ca situația podului care leaga Romania de R. Moldova, la punctul de trecere Leușeni-Albița, se afla intr-o stare deplorabila. Acesta a menționat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa tara in seama "hazardului". 0 0 0 0 0 0 "Intr-adevar…

- ”Recent a avut loc la Universitatea de Vest din Timisoara un foarte interesant colocviu dedicat personalitații lui Titu Maiorescu si actualitații gandirii sale critice. Dezbaterea mi-a amintit cat de actual este, dupa 150 de ani de cand a fost rostit, diagnosticul pus de Maiorescu societații…

- Președintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiești, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa țara in seama "hazardului". "Într-adevar…

- V. Stoica Oile și Caravana “Alege oaia” derulata de Ministerul Agriculturii vor fi sambata, 11 noiembrie, punctul de atracție din centrul municipiului Ploiești, chiar pe platoul din fața Palatului Culturii, pentru ca ministrul Petre Daea in persoana va promova consumul de carne de oaie și de produse…

- Traian Basescu nu a ezitat, in urma devoalarilor facute de EVZ prin jurnalistul Dan Andronic, sa comenteze deja celebra "Pomana a porcului" la care au participat cei mai puternici oameni din Romania ultimilor ani.

- Eugen Tomac de la PMP 'il face praf' pur si simplu pe Serban Nicolae de la PSD. Acesta i-a pus pe picior de egalitate pe dictatorul Stalin cu Wiston Churchill. Mai mult, Nicolae i-a atacat si pe partizanii romani atnticomunisti din munti."In decembrie 2006, presedintele Traian Basescu condamna…

- "Anul 2017 este unul exceptional, fara precedent, cu productii istorice" Anul 2017 este unul exceptional, fara precedent, cu productii istorice pe care România nu le-a mai realizat pâna în prezent si cu cele mai multe fonduri europene atrase, a declarat, miercuri, ministrul…

- „Jurnal de Romania” este spatiul de dialog pe care artista Carmen Lidia Vidu l-a deschis din nevoia de a-si cunoaste generatia si, prin ea, Romania mai putin turistica si mai putin televizata.

- Fostul ministru al Justitie Catalin Predoiu va fi audiat miercuri la Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA.Dintre fostii ministri ai Justitiei Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu invitati la comisie miercuri doar Catalin Predoiu a confirmat…

- Atacuri informatice au fost inregistrate la Aeroportul din Odesa si la sistemul de metrou din Kiev, a comunicat Forta de reactie pentru situatii cibernetice de urgenta (CERT). "Le cerem proprietarilor sistemelor de telecomunicatii, companiilor de transport, tuturor utilizatorilor de Internet…

- ”Din disperare cu privire la situatia colectarii la buget, ati inventat noi biruri, care risca sa puna Romania pe butuci, sa alunge investitorii din tara, cea mai mare inventie a PSD in acest domeniu fiind split TVA. D-le ministru, romanii vor retine de la aceasta guvernare ca si-a dorit un singur…

- Mol are o cifra de afaceri de cateva miliarde de euro in contextul in care Ungaria nu are resurse naturale. De cealalta parte, Romania ar fi pierdut șansa de a lansa o astfel de companie din cauza unui complex de inferioritate, spune deputatul Remus Borza. GFR, una dintre companiile cu mari performanțe…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu ii raspunde eurodeputatei Monica Macovei, dupa ce aceasta l-a acuzat ca a facut Romania de ras la Bruxelles, pentru ca i-a adresat Laurei Codruta Kovesi intrebari in cadrul unui eveniment din Parlamentul European.Plesoianu comenteaza pe pagina de Facebook a Monicai…

- Dan Voiculescu a subliniat ca intregul sistem a fost creat de Traian Basescu. Mai mult, Voiculescu a tras un semnal de alarma și a precizat ca inca sunt oameni care ”asculta” de fostul președinte. Intr-un interviu la Romania TV, Dan Voiculescu spune ca Traian Basescu ”nu a fost singur. A creat…