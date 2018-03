Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra…

- Etnicii maghiari au dat dovada de o mobilizare exemplara, peste 1000 de persoane luand parte la parada husarilor, iar mai apoi la dezvelirea statuii lui Szechenyi Istvan si discursurile politicienilor.

- Presedintele filialei Salaj a UDMR, Seres Denes, a precizat joi, la finalul manifestarilor de la Zalau dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca transmite celor de azi si generatiilor viitoare ca maghiarii din aceasta zona isi doresc pace, libertate, fratie si egalitate cu toti cei de aici.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania „nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra unei linii…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decat gestionarea crizei migratiei, a declarat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, in cadrul unui eveniment organizat la Sfantu Gheorghe cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, relateaza agentia MTI.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Satu Mare, ca anul 2018 ar trebui sa fie anul in care societatea romaneasca, inclusiv societatea maghiara din Transilvania, sa aiba un dialog in privinta viitorului, aratand totodata ca "adevaratul act revolutionar" ar fi redarea credintei intr-un…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca în data de 15 martie n-au murit nici români si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza începerea Revolutiei maghiare

- Senatorul Cristian Chirtes, liderul PNL Mures, a transmis joi, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un "gand bun" tuturor maghiarilor si a declarat ca, in cinstea acestei zile, a pregatit un meniu special format din branza de Ibanesti, o zona folclorica romaneasca de pe Valea Gurghiului, si colaci…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, intr-un discurs rostit joi la Satu Mare, Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, care au luat masuri impotriva primarilor care "decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar" cu ocazia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre.

- Premierul Viktor Orban, care se pregateste de alegerile generale din aprilie, a transmis, la Cluj-Napoca, un mesaj populist cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. „Nu ne dorim nici astazi altceva in afara de a ne putea sarbatori impreuna eroii si sa ne putem cladi o viata in care putem vorbi liber…

- Ministerul de Externe al Ungariei a reacționat la amendarea de catre autoritațile județene a primarul care au arborat steagul maghiar. Oficialii maghiari au spus ca este de neacceptat ca au fost pedepsiți edilii care au folosit insemnele naționale ale Ungariei, tocmai cand minoritatea sarbatorește Ziua…

- Presedintele PNL Sighetu Marmatiei, Daniela Onița-Ivașcu a transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in Sighet traiesc mai multe minoritați in pace, armonie și buna colaborare și toți avem același țel: binele orașului in care conviețuim . „La Mulți Ani,Maghiarilor de pretutindeni!…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari. ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea…

- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania și relațiile reciproce de buna conviețuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul țarii noastre. De aceea, adresez concetațenilor maghiari un salut cordial și ii felicit la implinirea…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre. "Ziua Maghiarilor de Pretutindeni…

- Televiziunea B1 TV a fost amendata cu 30.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru editia emisiunii „Lumea lui Banciu” difuzata pe 19 septembrie, in care realizatorul, Radu Banciu, a facut afirmatii defaimatoare generalizatoare la adresa comunitatii maghiare din Romania.Citește…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania". …

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor, si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Vest. In contextul alegerilor interne pentru cele 16 functii de vicepresedinti regionali, opt pentru femei si opt pentru barbati, ministrul Apararii Nationale…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut joi o intrevedere cu seful statului sarb, Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita oficiala la Bucuresti, context in care s-a discutat despre situatia comunitatii romanesti din Serbia, in special de pe Valea Timocului, oficialul de la Belgrad dand…

- Fostul parlamentar UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.Citeste si: Lovitura DURA: Compania…

- "Cred ca, daca se trage o linie între ce a obtinut UDMR privind drepturile minoritatilor si ce a pierdut în ochii opiniei publice progresiste române si a celei internationale sustinând demersurile coalitiei de la putere de a suprima statul de drept, balanta înclina…

- La 3 martie 2018, secretarul de stat la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Veaceslav Șaramet, și Marian Popescu, Consul General al Romaniei la Bilbao, au participat la o intalnire cu comunitatea romaneasca din regiunea spaniola Cantabria.

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- Romania pune accent pe mentinerea neafectata a dreptului la educatie si informare in limba romana pe teritoriul ucrainean, a subliniat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o in tara vecina vineri si sambata. "Ministerul pentru…

- Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a criticat in editia de luni a emisiunii ”Lumea lui Banciu” modul in care se raporteaza la prezumția de nevinovație Klaus Iohannis. Cricitile vin dupa ce Ludovic Orban a spus intr-un interviu pentru EVZ ca prezumția de nevinovație se aplica și in politica pentru ca…

- În acest sens, diplomatul român a mentionat potentialul oferit de numeroasa comunitate româneasca din Danemarca (aproximativ 30.000 de români) si de oportunitatile de afaceri, înca insuficient explorate, în opinia sa. Totodata, Alexandru Gradinar a apreciat ca,…

- Realizatorul TV Radu Banciu a comentat in editia de duminica seara a emisiunii Lumea lui Banciu atacul Elenei Udrea la adresa jurnalistilor de dupa fuga acesteia in Costa Rica."Elena Udrea trimite sageti, sigur nu se poate abtine sa nu faca presa din Romania lasa. Sigur, i-a acuzat pe jurnalisi,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reinceput sa ironizeze Partidul Social Democrat cu ocazia participarii la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, acest tip de comportament nefiind unul neobisnuit pentru reprezentantul formatiunii maghiare si care pare sa fie de bun augur din moment ce…

- Deputatul Liviu Plesoianu iese la inaintare cu ironii dure la adresa fostului sef din SRI, Florian Coldea. Totul dupa ce a iesit la iveala faptul ca acesta din urma va urma sa predea un curs la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj. Citeste si: VICTORIE pentru Romania, la Fed Cup: Sorana Cirstea…

- Kelemen Hunor a afirmat, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este acum de sase luni si, in acest sens, este aproape imposibil sa se contureze o politica consecventa. "Nu exista niciun obiectiv elocvent si niciun…

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...

- Liviu Dragnea il face praf pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier a cerut ca in cazul in care acuzațiile pe care i le-a adus, ca l-ar fi denunțat la DNA, nu sunt reale, sa demisioneze. In caz contrar, Ponta ar demisiona din Parlament și se va retrage din viața politica, daca DNA va spune ca l-a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.…

- Kelemen Hunor: Vocea statului roman nu e auzita in politica externa Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.

- Kelemen Hunor a declarat, luni, intr-o conferinta de presa la Oradea ca daca se va merge in actualul ritm si cu aceasta abordare, ”atunci ne vom trezi, cum ne trezim in fiecare an cand vine zapada, ne ia prin surprindere”. ”2018 este un an complicat, Romania ar trebui sa fie deja pregatita…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde. Senatorul PSD a mai…

- Oana Roman a avut o reacție extrem de dura la adresa politicienilor din țara noastra. Oana Roman, care a vorbit la emisiunea sa de pe pagina de Facebook a revistei Viva despre polițistul pedofil , a comentat, pe internet, despre unii politicieni din Romania. Oana Roman, care știe tot ce se petrece in…

- Clinica deținuta de Mihai Lucan a fost ridicata pe un teren concesionat de Primaria Cluj-Napoca in anul 2004. Pentru acest teren, Mihai Lucan va plati in total 70.000 de euro și il va putea folosi atata timp cat construcția exista, potrivit unui act adițional la contractual de asociere. Toate acestea…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Calin Popescu Tariceanu a atacat dur reprezentanții Opoziției în plenul Senatului privind aderarea României la Uniunea Europeana. "Vad anumiti vorbitori care cred ca politica si Romania a inceput odata cu ei, adica cu un an in urma. Puteti sa tineti cont de un lucru: ca Romania…

- Calin Popescu Tariceanu s-a contrat dur cu reprezentanții Opoziției in plenul Senatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. "Vad anumiti vorbitori care cred ca politica si Romania a inceput odata cu ei, adica cu un an in urma. Puteti sa tineti cont de un lucru: ca Romania…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, la ” Interviurile Libertatea Live ”, cum se face ca UDMR a votat alaturi de PSD și ALDE articole controversate din noile Legi ale Justiției și de ce trebuie sa ii ințelegem pe maghiari cand nu se bucura de 1 Decembrie, ca toți romanii. Nu in ultimul rand,…

- Comunitatea membrilor Consiliului Investitorilor Straini (organizatie care genereaza un sfert din PIB-ul Romaniei) observa in ultima perioada o crestere semnificativa a neincrederii in institutiile publice, atat a mediului de afaceri, dar si a cetatenilor (cel mai recent Eurobarometru), datorita numeroaselor…

- "Cred ca este record mondial. Deci, Regele Mihai a avut parte de funeralii naționale, remercabile, emoționante, el fiind exilat și neavand, practic, acces in țara sa timp de 44 de ani. Romania s-a temut de el, s-a temut de mitul sau, de ceea ce s-ar putea intampla, eventual Romania sa devina…

- Uniunea Democrata Turca din Romania organizeaza luni, 18 decembrie 2017, incepand cu ora 17.00, la Constanta, o manifestare cultural-artistica prilejuita de Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, instituita prin lege in acest an ca sarbatoare nationala. In debutul manifestarii, va avea loc lansarea…