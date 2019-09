RADET începe testele: Livrează energie termică pentru a se pregăti de iarnă RADET anunta ca, din 23 septembrie, va incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, pentru pregatirea pentru sezonul rece. Actiunea este necesara pentru pregatirea retelei de termoficare in noul sezon de incalzire 2019 - 2020. Citește și: Ies la suprafața noi informații-cheie in cazul Caracal! Țiganii care ar fi discutat, la telefon, cu Luiza "Precizam ca data exacta privind inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire, conform prevederilor H.G. nr. 425/1994, modificata prin H.G. nr. 337/2018, va fi anuntata ulterior. Rugam consumatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- RADET anunta ca, din 23 septembrie, va incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, pentru pregatirea pentru sezonul rece. Astfel, consumatorii sunt rugati sa finalizeze lucrarile la instalatiile din imobile, pentru a evita producerea de inundatii in locuinte dupa umplerea…

- CET Govora aduce la cunostinta consumatorilor sai faptul ca, pentru pregatirea retelelor de distributie agent termic pentru incalzire in noul sezon de iarna 2019-2020, va proceda la incarcarea instalatiilor de alimentare cu energie termica pentru realizarea probelor la rece si la cald incepand cu data…

- R.A.D.E.T. Constanta transmite ca in intervalul de timp 25.07.2019 ndash; 31.07.2019 se vor efectua citirile contoarelor de energie termica montate la consumatori. Pe site ul www.radet constanta.ro, la sectiunea comunicate se poate consulta tabelul ce cuprinde planificarea pe zile a punctelor termice…