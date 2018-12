Stiri pe aceeasi tema

- „Bohemian Rhapsody”, legendara piesa a formatiei Queen, a devenit cea mai ascultata piesa rock a secolului al 20-lea, cu peste 1,6 miliarde de stream-uri globale. Initiativa Universal Music Group este cea care a generat acest fulminant succes, prin promovarea coloanei sonore a filmului „Bohemian Rhapsody”…

- "Bohemian Rhapsody", celebrul cantec lansat de trupa Queen in 1975, a devenit piesa din secolul al 20-lea cu cele mai multe difuzari pe servicii de streaming, cu peste 1,6 miliarde de auditii, potrivit unui anunt al Universal Music Group, citat de Reuters.

- Cel mai așteptat film al anului, Bohemian Rhapsody, a imparțit lumea criticilor in doua. Din momentul lansarii producția a primit multe aprecieri, dar a fost și aspru criticata, in principal pentru momentele care nu au nicio legatura cu realitatea. Filmul biografic, care aduce pe marile ecrane povestea…

- In ciuda faptului ca nu a reusit sa impresioneze criticii, „Bohemian Rhapsody“, filmul despre viata lui Freddie Mercury si legendara trupa Queen, a reusit sa cucereasca spectatorii, bucurandu-se de incasari uriase in weekend-ul de debut.

- “Bohemian Rhapsody” a debutat pe prima pozitie in box office-ul nord-american, avand incasari de 50 de milioane de dolari. La nivel mondial, suma depaseste 141 de milioane de dolari. Regizat de Dexter Fletcher si Bryan Singer, lungmetrajul face o incursiune in anii de inceput ai trupei engleze Queen.…

- ”Bohemian Rhapsody”este in cinematografe și toata lumea pare ca incearca sa profite de lansarea filmului care spune lucruri mai puțin cunoscute despre Queen. „Killer Queen”, in varianta 5 Seconds Of Summer, reprezinta cel de-al doilea cover lansat cu ocazia premierei filmului ”Bohemian Rhapsody”. Piesa,…

- Bohemian Rhapsody este o celebrare a legendarei trupe Queen, a muzicii lor și a liderului extraordinar al formației, Freddie Mercury, care a sfidat stereotipurile și a distrus convențiile, devenind unul dintre cei mai iubiți artiști de pe planeta. Filmul urmarește ascensiunea meteorica a trupei prin…

- Feli și Cornel Ilie sunt doi artiști pe care noi ii apreciem extrem de tare! Astazi au venit la noi sa iși lanseze noua piesa, „Toți Demonii Mei„, piesa care s-a auzit in PREMIERA la Virgin Radio Romania. Bogdan, Shurubel și Ionuț i-au provocat pe cei doi sa faca un cover dupa FRESH ca SUCUL DE... View…