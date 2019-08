Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Queen si cantaretul Adam Lambert se afla pe afisul festivalului Global Citizen din New York care va avea loc in luna septembrie, potrivit news.ro.Festivalul se va desfasura in Central Park, pe 28 septembrie, in momentul in care are loc adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite.…

- Adam Lambert „a invațat foarte multe” ca solist in legendara trupa rock Queen. Starul in varsta de 37 de ani, care petrecut opt ani alaturi de celebra formație, in locul regretatului Freddie Mercury, a spus ca alaturi de grup a reușit sa iși dezvolte capacitatea de a compune, lucru care l-a ajutat in…

- Acuza „o serie de declarații politice nediplomatice, iresponsabile și contraproductive”, bineințeles ale PSD Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat nota, cu regret, de faptul ca Romania nu a fost aleasa pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Meleșcanu, dupa ce România a pierdut poziția de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Liberalul a precizat ca munca diplomaților a fost sabotata de Liviu Dragnea și Viorica Dancila, relateaza Mediafax.„În…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite, in contextul in care Romania a pierdut locul in Consiliul de Securitate al ONU, ca tara noastra "s-a angajat mai tarziu in aceasta competitie". "Romania a candidat, in data de 7 iunie 2019, pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat joi, 6 iunie 2019, la o reuniune deschisa, prezidata de Kuwait, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU (CSONU), pe tema metodelor de lucru ale acestuia. In alocutiunea sa, seful diplomatiei romane a reamintit contributiile concrete ale…

- Luni, pe drumul de intoarcere din vizita in Japonia, Trump a scris mai multe mesaje pe Twitter, in care reaminteste ca Biden a sprijinit in 1994, cand era senator, o lege care impunea pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru anumiti recidivisti ajunsi la a treia condamnare."Oricine e asociat…