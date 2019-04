Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Adevarata declarație de razboi facuta de Venezuela, cu ajutorul Rusiei, imptriva Statelor Unite ale Americii. Daca intre SUE și Venezuela a existat vreodata o apropiere, aceasta se datora exclusiv banilor și resurselor țarii conduse acum de Nicolas Maduro. Tocmai la acest capitol “au umblat” venezuelenii,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, considera ca, prin declaratiile sale recente, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, nu face altceva decat sa confirme ca Rusia este ''cea mai mare amenintare la adresa democratiei, securitatii si bunastarii Europei''. ''In…

- CHIȘINAU, 6 feb – Sputnik. În Franța exista doua probleme: RT și Sputnik, a declarat Margarita Simonian în cadrului emisiunii „O seara cu Vladimir Soloviov” la postul de televiziune „Rossia”. „Dupa cum am putut constata în scurta perioada…

- Cel puțin doi membri ai echipajului unui bombardier rus Tupolev-22M3 au decedat dupa ce aeronava s-a prabușit in timp ce incerca sa aterizeze la un aerodrom militar din regiunea Murmansk, in nordul Rusiei, a anunțat Ministerul Apararii de la Moscova. Incidentul s-a produs in jurul orei locale…

- Presedintele american este sub influenta Rusiei? In timp ce "The New York Times" a dezvaluit ca FBI-ul l-a anchetat pe Donald Trump, suspectat ca este agent rus, zvonul ia amploare in Statele Unite. De la candidatura sa pana la presedintia Statelor Unite, relatiile dintre Donald Trump si Kremlin continua…

- Unu dintre jurnalistii din spatele investigatiei Watergate, Carl Bernstein, a declarat ca i s-a spus despre investigatia privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 ca va arata cum presedintele Donald Trump a ajutat Rusia sa „destabilizeze Statele Unite”.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza privind posibilele soluții pe care le-ar avea la indemana liderul rus Vladimir Putin pentru a putea sa iși ofere garanțiile necesare pentru securitatea personala.Adevarul: Presedintele rus Vladimir Putin, care mai are 5…