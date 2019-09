Stiri pe aceeasi tema

- Obama a salutat in adolescenta de 16 ani "una dintre cele mai mai aparatoare ale planetei noastre". Greta Thunberg se afla in vizita in SUA dupa ce a traversat Atlanticul la bordul unui velier cu emisii de carbon zero.Organizatia fostului presedinte, Obama Foundation, a difuzat pe retelele…

- Obama a salutat in adolescenta de 16 ani "una dintre cele mai mai aparatoare ale planetei noastre".Greta Thunberg se afla in vizita in SUA dupa ce a traversat Atlanticul la bordul unui velier cu emisii de carbon zero.Organizatia fostului presedinte, Obama Foundation, a difuzat…

- Anamaria Prodan a vorbit azi despre situația de la Dinamo, despre negocierile purtate pentru aducerea antrenorului Leo Grozavu și i-a atacat dur pe cei din conducerea „cainilor”. „Cand discutam despre aducerea lui Leo Grozavu, l-am sunat pe Prunea, dar nu a raspuns. Și am vorbit cu Balanescu. La nivel…

- In momentul in care a acceptat sa modereze reality show-ul “Puterea dragostei”, Andreea Mantea nu și-a imaginat ca viața ei se va desfașura in proporție de 80% in Turcia, așa ca dupa prima luna de emisie, a inceput sa ceara acasa. Dupa ce producatorii i-au spus ca vor muta „Casa dragostei” in Romania,…

- Adolescenta suedeza Greta Thunberg, devenita peste noapte imaginea activismului impotriva incalzirii globale, le-a vorbit marti parlamentarilor francezi, la Paris, despre pericolele pe care schimbarile climatice le aduc, atat in ceea ce priveste mentinerea echilibrului in ecosisteme cat si pericolele…

- Summitul G20 de la Osaka a dat o nota noua lumii de azi si perspectivelor globalizarii, acolo unde nu mai conteaza cele 7 state cele mai industrializate, cat cele 19 plus UE care acopera 85% din economia lumii si peste doua treimi din populatie.

- Summitul liderilor europeni de la Bruxelles asupra numirilor pentru posturile-cheie din UE a fost suspendat si va fi reluat marti, la ora 11:00 (09:00 GMT), a anuntat luni pe Twitter purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. Sefii de stat si…

- Liderii mondiali s-au reunit in orasul japonez Osaka, acolo unde a inceput summitul G20. Sefii de stat si de guvern au programate numeroase intrevederi in cadrul carora vor fi puse discutie subiecte de actualitate, printre care dezarmarea, schimbarile climatice si comertul.