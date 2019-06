PSG nu-i dă drumul lui Neymar: Atacantul brazilian 'se cere acasă' PSG ii da batai de cap lui Neymar. Potrivit postului TV din Franța, Telefoot, intre Barcelona și campioana Franței au avut loc primele discuții in legatura cu un eventual transfer al jucatorului brazilian de la gruparea din Paris la formația blaugrana, potrivit mediafax. Raspunsul francezilor nu este cel așteptat de atacantul in varsta de 27 de ani, care iși dorește sa plece de la PSG. "Pentru moment, pana la noi ordine, echipa din Paris nu vrea sa il vanda pe brazilian", noteaza jurnaliștii de la sursa citata. Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

