PSD - Iohannis, înaltă trădare. Manda, prima reacție "Domnul presedinte Dragnea in sedinta Consiliului National (n.r. - al PSD) a nominalizat si persoanele care ar trebui sa se ocupe de subiect si care stiu mai in detaliu subiectul si articolele. Cred ca ar trebui sa ne uitam la procedura, doar prin Parlament se face. Deci daca mi se pare sau nu necesara, nu putem sa dezvoltam subiectul acesta. Daca exista argumente, care sunt argumentele, e o chestiune pe care vreau sa o discutam la momentul la care o sa avem solicitarea scrisa de infiintare a unei comisii, sau solicitarea de a dezbate in Parlament acest subiect", a precizat Claudiu Manda. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

