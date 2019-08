Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece primari PSD din judetul Iasi il vor sustine pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale, urmand ca la localele de anul viitor sa candideze din partea liberalilor, a anuntat liderul filialei judetene PNL Iasi, deputatul Costel Alexe.

- Lucrarile la sistemul de canalizare din satul Colibași au inceput de puțin timp și se desfașoara in ritm susținut, ele fiind realizate in baza unui proiect in valoare de 2,2 milioane euro, finanțat de Guvernul Romaniei, prin Programul Național de Dezvoltare Locala și care vizeaza realizarea sistemului…

- "PNL a initiat un proiect de lege pentru desfiintarea Sectiei Speciale pentru anchetarea magistratilor, adoptat tacit in Camera Deputatilor si aflat in dezbaterea Senatului in calitate de camera decizionala. Solicitam Guvernului Romaniei sa se angajeze in fata institutiilor europene ca va sustine…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman susține ca banii alocați in acest an pentru Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) sunt aproape epuizați. „In calitate de președinte al Comisiei de Administrație Publica din Camera Deputaților, am fost informat ca saptamana viitoare, MDRAP urmeaza sa transmita…

- Viorica Dancila a fost intrebata, miercuri, la Ploiesti, daca a raspuns la scrisoarea trimisa de Frans Timmermans si a raspuns ca inca nu. "Nu am raspuns inca domnului Frans Timmermans, dar pentru mine exista o dezamagire. Este pentru prima data, iar in 9 ani cat am stat la Bruxelles in calitate…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat noi atacuri dure in directia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, la mitingul organizat joi, la Iasi. In fata a cateva zeci de mii de sustinatori, Dragnea le-a criticat si pe cele aproximativ 1.000 de persoane care au scandat lozinci impotriva social-democratilor…