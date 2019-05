Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au pornit in marș din Piața Victoriei din București, spre Ministerul Afacerilor Externe, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de modul in care au fost organizate alegerile la secțiile de votare din strainatate și pentru a cere demisia ministrului Teodor Meleșcanu. Protestatarii s-au…

- Romanii din strainatate au oferit, pana la ora 16.00, o surpriza de proporții la alegerile europarlamentare, participarea acestora la vot fiind aproape de trei ori mai mare decat la ultimul scrutin electoral din Romania, alegerile parlamentare din decembrie 2016. De asemenea, doar pana la ora 16.00…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta cifrele oficiale cu prezența la urne la alegerile europarlamentare pana la ora 09.00:La nivel național au votat la europarlamentare, de la deschiderea secțiilor de vot la 07.00 și pana la ora 09.00 un numar total de 487.960 de alegatori Prezența la nivel…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si la referendumul national pe justiție a inceput in strainatate la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr.

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare iși are proiecții mult mai adanci in analiza de oportunitate politica pe care și-o face PSD și Liviu Dragnea. Atacurile din ultima perioada la adresa PNL și impotriva președintelui Klaus Iohannis masoara atacul de panica al celui care conduce de…

- Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) a anuntat, miercuri, ca sustine PNL la alegerile europarlamentare din 26 mai si recomanda membrilor si simpatizantilor sai sa raspunda cu "DA" la cele doua întrebari formulate de presedintele Klaus Iohannis la referendum, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de vot din strainatate pentru alegerile europarlamentare care au loc pe 26 mai. Romanii din diaspora pot vota la europarlamentare in 441 de sectii deschise in afara tarii, un numar record fața de alegerile alegerile anterioare pentru Parlamentul…

- MAE a anunțat, joi, ca a organizat in strainatate un numar de 441 de secții de votare pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, precizand ca numarul secțiilor este unul record comparativ cu scrutinele de la europenele din 2007, 2009 și 2014 cand au fost organizate 190 de secții.CITEȘTE…