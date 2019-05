Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Vaslui au intervenit, sambata dimineața, cu o șenilata, pentru a ajuta la preluarea unui pacient de 51 de ani, aflat in stare de inconștiența, in condițiile in care ambulanța s-a blocat in noroi. Medicul a ajuns la pacient, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea acestuia, conform…

- Ploile torentiale au afectat, ieri dupa-amiaza, terenuri agricole, locuinte si drumuri din mai multe zone din tara, in conditiile in care meteorologii au emis, in repetate randuri, avertizari nowcasting de COD PORTOCALIU sau COD GALBEN pentru zeci de judete intre care Vaslui, Iasi, Suceava, Botosani,…

- Cea care i-a anuntat pe pompieri despre caderea copilului in fantana a fost chiar mama lui. Pompierii au gasit baiatul abia dupa ce au scos mare parte din apa din fantana adanca de patru metri, cu doua motopompe. 'Luni dupa masa, Sectia Simleu Silvaniei si Detasamentul de pompieri Zalau au fost solicitate…

- O femeie de 62 de ani din Vaslui a pus o oala cu mancare pe aragazul pornit și apoi a adormit. Dupa cateva minute, casa a fost cuprinsa de flacari și doar prezența de spirit a vecinilor ei a dus la salvarea sa. Evenimentul a avut loc intr-un bloc situat pe strada "Vasile Alecsandri", iar locatarii -…

- In doar o jumatate de ora, pompierii militari din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) Porolissum Salaj au fost solicitați sa intervina sambata – 23 martie, sa stinga nu mai puțin de patru incendii de vegetație uscata. Prima intervenție, pentru stingerea unui incendiu de…

- Detasamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” a intervenit astazi, 4 martie, ora 14.12, cu o autospeciala, pentru a stinge un incendiu de vegetatie uscata pe strada Padureni din cartierul Ortelec. Ajunsi la fata locului, pompierii au lichidat…