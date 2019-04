Pete Buttigieg, o stea in ascensiune a democratilor, se lanseaza in cursa pentru fotoliul de la Casa Alba din 2020. ”Numele meu este Pete Buttigieg”, s-a prezentat duminica tanarul in varst de 30 de ani, in camasa. ”Mi se spune «Mayor Pete» (Pete primarul). Sunt un copil din South Bend, in Indiana si ma prezint in alegerile prezidentiale americane”.



Acest milenial in varsta de 37 de ani, absolvent al Harvardului, cu pozitii progresiste, care a servit in armata americana in Afganistan, si-a facut cunoscuta intentia de a-l inlocui, in 2020, pe Donald Trump de la Casa Alba.”Li se vinde…