Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) protesteaza, marti, in Piata Constitutiei la adresa proiectului de lege pentru asa-zisul "ridesharing" - care, potrivit transportatorilor, ar reprezenta o forma mascata de a face concurenta neloiala taximetristilor, cu nerespectarea…

- Transportatorii au anunțat ca marți ies in strada, cu 800 de mașini, in Piața Constituției pentru a protesta fața de proiectul de lege privind „ridesharing”. Reprezentanții Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) susțin ca proiectul de lege ce vizeaza reglementarea…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunța ca va protesta marți, cu 800 de mașini, in Piața Constituției, fața de proiectul de lege pentru „ridesharing".Transportatorii autorizați vor ieși din nou in strada, cu 800 de mașini, in Piața Constituției,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) protesteaza marti in Piata Constitutiei impotriva proiectului de lege pentru asa-zisul "ridesharing" - care, potrivit transportatorilor, ar reprezenta o forma...

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) anunta ca va protesta marti, cu 800 de masini, in Piata Constitutiei, fata de proiectul de lege pentru „ridesharing”. Transportatorii considera ca proiectul este “o forma mascata de a face concurenta neloiala taximetristilor,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) protesteaza marti in Piata Constitutiei impotriva proiectului de lege pentru asa-zisul "ridesharing" - care, potrivit transportatorilor, ar reprezenta o forma mascata de a face concurenta neloiala taximetristilor, cu nerespectarea…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) protesteaza miercuri, 17 aprilie, impotriva Ordonantei de Urgenta pentru "mentinerea pirateriei". Protestul se va desfasura intre orele 6:00-18:00, in Piata...

- Traficul rutier va fi restrictionat, joi, in Bucuresti, in contextul manifestatiei organizate in Piata Victoriei de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania, informeaza Brigada Ru...