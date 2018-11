UPDATE: Ministrul francez al Mediului, Francois de Rugy, a dat asigurari ca Executivul nu va face un pas inapoi in privinta planului legat de cresterea taxelor pentru carburanti, in pofida nemultumirii celor care au protestat sambata fata de aceasta masura, relateaza agentia EFE.



"In materie de fiscalitate ecologica vom continua pe traiectoria prevazuta. A nu o face ar fi inconstienta", a spus De Rugy, intr-un interviu pentru "Le Parisien".



Protestele "vestelor galbene", numele sub care este cunoscuta aceasta miscare creata pe retelele de socializare, fara tutela vreunui partid…