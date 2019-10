Stiri pe aceeasi tema

- Acestia protesteaza furiosi dupa ce au aflat ca noua dintre liderii lor au fost condamnati la ani grei de inchisoare, pentru tentativa de a declara independenta provinciei lor, in 2017. Alti trei lideri acuzati au fost considerati vinovati doar de nesupunere, fapta mai putin grava, pentru care nu vor…

- Proteste spontane la Barcelona, dupa ce mai multi lideri separatisti au fost condamnati la ani grei de închisoare. Polițiștii intervin în seara de luni împotriva miilor de manifestanți catalani adunați la aeroportul din Barcelona.

- Forțele de ordine au folosit bastoane in incercarea de a dispersa oamenii care s-au adunat la aeroportul din Barcelona pentru a protesta fața de condamnarea mai multor lideri separatiști catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017.Protestatarii…

- Un numar mare de persoane au ieșit pe strazile Barcelonei, luni, pentru a protesta fața de condamnarea mai multor lideri separatiști catalani la noua pana la 13 ani in inchisoare pentru rolul pe care l-au avut in tentativa de proclamare a independentei regiunii Catalonia in 2017, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Oamenii au ieșit pe strazile Barcelonei in semn de protest fața de condamnarea unor lideri catalani la inchisoare, pentru rolul avut in tentativa de proclamare a independentei regiunii Catalonia in 2017.

- Judecatoria Soroca a anunțat sentința de condamnare pentru un grup criminal format din patru persoane, care au comis diferite crime in șase localitați din nordul țarii, inclusiv in privința unei persoane cu varsta de peste 90 de ani.

- Noua separatisti catalani, suspectatide pregatirea unor actiuni violente, au fost arestati luni in Catalonia, in nord-estul Spaniei, in cadrul unei serii de perchezitii care au permis confiscarea de material ce poate servi la fabricarea unor explozivi, a declarat politia pentru AFP.

- Astazi, sute de mii de oameni s au adunat in centrul capitalei Spaniei, Barcelona, pentru a participa la o manifestatie dedicata Zilei nationale a Cataloniei, cerand totdata independenta provinciei fata de Spania, potrivit Associated Press.Politia din Barcelona a anuntat ca aproximativ 600.000 de oameni…