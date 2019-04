Stiri pe aceeasi tema

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Premierul Cehiei, miliardarul Andrej Babis, a declarat sambata ca nu va demisiona, chiar daca va fi pus sub acuzare pentru implicare intr-o frauda cu subventii europene. Saptamana trecuta, politia a recomandat inculparea sefului guvernului pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in…

- Premierul ceh Andrej Babis se afla in colimatorul procuraturii intr-o presupusa fruada a fondurilor europene de doua milioane de euro. ”Ancheta s-a incheiat, iar dosarul complet a fost trimis procurorului Republicii cu o propunere de punere sub acuzatie”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- Miercuri, 20 martie, ambasada Turciei din Praga a protestat dur împotriva declarațiilor controversate facute în ziua precedenta de catrepreședintele ceh Milos Zeman, potrivit carora Turcia ar fi apropiata a fundamentalistilor din grupul jihadist Stat Islamic (ISIS), potrivit La Libre, citat…

- Cehia trebuie sa introduca o taxa speciala pe banci pentru a putea finanta cheltuielile din domeniul social, a anuntat un partid din coalitia la putere la Praga, crescand presiunile asupra premierului Andrej Babis, cel care a promis ca nu va majora povara fiscala pentru companii, transmite Bloomberg,…

- Grupul de la Vișegrad (V4 - Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia) va organiza un summit la Ierusalim în perioada 18 - 19 februarie, au anunțat pentru AFP surse guvernamentale cehe și slovace, scrie AFP.Este vorba de primul summit al grupului în afara granițelor celor patru țari componente.…

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana susține ca Parlamentul European nu iși dorește o renegocierea unui acord pentru Brexit.''Parlamentul European nu iși dorește renegocierea acordului cu Marea Britanie, iar daca se va pune in discuție aceasta propunere in plen, aceasta va fi, cel mai probabil,…