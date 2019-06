Protest ”veste galbene”. Forțele de ordine au intervenit și au disipat protestatarii La fel cum s-a intamplat saptamana trecuta la Montpellier, si sambata aceasta a fost lansat pe retelele de socializare un apel pentru a face din Toulouse ''capitala nationala'' a acestui protest ajuns la a 31-a sambata consecutiva. Incepute pe 17 noiembrie ca un protest impotriva cresterii accizelor la combustibil, manifestatiile ''vestelor galbene'' desfasurate la Paris si in alte orase ale Frantei s-au transformat intr-o contestare a presedintelui Emmanuel Macron si au fost marcate de arestari masive - unele cu caracter preventiv -, acte de vandalism si interventii ale fortelor de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

