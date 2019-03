Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30 de angajați ai Spitalului Județean Reșița au protestat, miercuri, in curtea instituției, dar și in fața biroului directorului unitații medicale, nemulțumiți fiind de faptul ca sporurile le-au fost reduse, potrivit Mediafax.Protestul spontan a fost organizat la Spitalul Județean…

- Un carnaval pe schiuri are loc astazi in statiunea Straja, din Valea Jiului, unde turistii sunt asteptati si cu reduceri de 40% la transportul pe cablu. The post Carnaval pe schiuri intr-o stațiune din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Personalul medical din Spitalul Clinic de Urgența ”Bagdasar-Arseni” din Capitala se pregatește de un protest spontan, in aceasta dimineața. Angajații vor ieși in curtea instituției, pentru a atrage atenția asupra micșorarii veniturilor lor. Reducerea lor s-a produs prin sistarea unor sporuri pe care…

- Mai multe companii care au puncte de lucru in judetul Arad au anuntat autoritatile locale cu privire la inchiderea activitatilor sau relocarea acestora, astfel ca angajatii vor fi trimisi in somaj, fiind vorba de peste 550 de persoane. Directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei…

- Mai multe companii multinationale care au fabrici in vestul tarii anunta ca se retrag din Romania. Motivele invocate sunt fluctuatia fortei de munca, modificarile legislative, dar si pe costurile cu utilitatile si salariile care, potrivit lor, au crescut alarmant.Compania elvetiana Rieker, care are…

- La mai puțin de o ora de la primirea fluturașilor de salarii, astazi, 11 februarie 2019, printre angajații Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț deja se vorbea despre un nou protest. Dupa ce au vazut, negru pe alb, cate sute de lei au pierdut la salariu, odata cu reducerea sporului de week-end,…

- Doi din cinci angajati romani se declara nemultumiti de situatia lor profesionala actuala si iau in calcul o schimbare de job anul acesta, iar unul din cinci considera ca lucreaza in domeniul nepotrivit, potrivit unui sondaj realizat de platforma BestJobs. Dintre angajaţii care se gândesc…

- In regiunea Vest, media de mortalitate infantila a fost, la nivelul anului 2017, de 7,7 la mia de copii nascuți vii. Aceasta cifra este dubla fața de media... The post Rata mortalitații infantile, ridicata in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .