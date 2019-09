Stiri pe aceeasi tema

- Perioada 20 – 27 septembrie a fost declarata „Saptamana Mondiala a Climei". In cursul acestor zile, la nivel mondial vor avea loc proteste prin intermediul carora milioane de oameni vor ruga politicienii sa declare starea de urgenta climatica. Totodata, la New York, va avea loc si Summit-ul organizat…

- Central European Film Festival Timisoara (CEFFTM), care se va desfasura in perioada 28 august - 1 septembrie in mai multe spatii din oras, va reuni la fel ca si in anii precedenti, mai multe sectiuni, intre care cele de Competitie, Panorama, No/Kidding!, Filme Studentesti si Revolutii in documentare.…

- Primaria Capitalei a anunțat recent introducerea vinietei in București, scopul fiind reducerea noxelor și a blocajelor din trafic. Pe langa poluare, Bucureștiul sufera insa și din cauza faptului ca a ajuns un oraș de betoane, cu prea puțin spațiu verde. Culmea insa este ca in statisticile oficiale spațiul…

- Finanțarea, respectiv cofinanțarea a cinci proiecte mari ale Primariei, au fost mutate de pe bugetul local pe creditul de 35 milioane de euro, accesat in anul 2017. La propunerea executivului local, aleșii au votat modificarea documentului anexa al creditului, astfel incat acesta sa conțina…

- „Directia de Sanatate Publica Dambovita, marcheaza, in perioada 1-7 August 2019, Saptamana Mondiala a Alaptarii si organizeaza cu acest prilej campania cu sloganul: Informati parintii. Promovati alimentatia la san! Acum si pentru viitor! Saptamana Mondiala a Alimentatiei la San (SMAS) este celebrata…

- Doua studii separate au ajuns la concluzia ca perioada de incalzire a climei pe care o experimenteaza planeta noastra nu seamna cu vreo alta perioada din ultimii 2.000 de ani. Folosind o cantitate mare de date din peste 700 de surse, obtinute din studierea copacilor, calotelor glaciare,…

- Directia de Sanatate Publica Maramures marcheaza, in perioada 1-7 august 2019, Saptamana Mondiala a Alaptarii si organizeaza campania cu sloganul: Informați parinții. Promovați alimentația la san! Acum și pentru viitor! Saptamana Mondiala a Alimentației la San (SMAS) este celebrata in fiecare an in…

- Directia de Sanatate Publica Teleorman marcheaza in perioada 1-7 august 2019 „Saptamana Mondiala a Alimentatiei la San” si organizeaza campania cu sloganul „Informati parintii. Promovati alimentatia la san! Acum si pentru viitor!”. Saptamana Mondiala a Alimentatiei la San (SMAS) este celebrata in fiecare…