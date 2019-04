Protest în Cotroceni: In memoriam, Tei secular. Autoritățile, nepăsătoare sau complice Protestatarii par a fi incercat sa atraga atenția trecatorilor asupra unui proces de distrugere a acestei zone istorice, unde casele sunt demolate pentru a face loc blocurilor, și asupra taierii unor arbori seculari din cartier. Procesul a inceput dupa anul 2000, cand Petrom a taiat platanii din parculețul aflat in rondul de pe strada Carol Davila pentru a-și extinde benzinaria. Pe masura ce casele din zona erau retrocedate, unii proprietari le vindeau catre dezvoltatori imobiliari care le demolau și desființau gradinile pentru a construi blocuri de locuințe sau chiar cladiri de birouri. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

