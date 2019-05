Stiri pe aceeasi tema

- Farul și Ripensia au terminat la egalitate, 1-1, intr-un meci din etapa a 38-a, ultima a sezonului din Liga 2. Meciul a inceput cu un protest al jucatorilor de la Farul. Dupa fluierul de start, constanțenii au stat nemișcați timp de 15 minute și au refuzat sa joace, potrivit TV Telekom Sport. Astfel,…

- Cinci etape au mai ramas de disputat din acest sezon al Ligii 2, iar trei dintre ele se vor desfasura in regim alert, incepand de joia aceasta si pana in weekendul urmator. Meciurile din rundele 34 si 35 au fost programate, in timp ce din a 36-a inca nu. Etapa a 34-a debuteaza joi,…

- Gica Hagi, antrenorul Viitorului, a anunțat in aceasta seara ca Ianis va fi menajat in cele 3 meciuri din play-off ramase, cu Sepsi, Astra Giurgiu și CSU Craiova. Ianis Hagi e odihnit astfel pentru finala Cupei cu Astra Giurgiu din 25 mai. „El a asteptat, a asteptat, a mers, dar acum o sa joace Eric…

- Etapa a 27 a a Ligii a 2 a aduce la Constanta, ca adversar al SSC Farul, formatia Chindia Targoviste, una dintre candidatele la promovarea in Liga 1 si antrenata de fostul international Viorel Moldovan.Meciul e unul greu asadar pentru gazde, aflate pe loc retrogradant, 17, cu 26 de puncte, in vreme…

- Etapa cu numarul 26 din Liga 1 debuteaza astazi cu 6 partide. De la ora 11:00 au inceput 5 meciuri, cap de afiș fiind infruntarea dintre Farul, formația patronata de Ciprian Marica, și Metaloglobus, revelația din 2019. ...

- Dinamo va debuta vineri, cu Dunarea Calarași, in play-off-ul Ligii 1. Meciul va avea loc de la 20:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe LookSport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. In acest sezon de play-out, antrenorul Mircea Rednic va miza pe toți jucatorii, inclusiv pe mijlocașul…