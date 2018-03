Stiri pe aceeasi tema

- "Situatia este cunoscuta la nivelul conducerii partidului. Se analizeaza in acest moment, urmand a se comunica o decizie. (...) In mod normal, toate chestiunile legate de activitatea partidului se analizeaza in Biroul Executiv al partidului care are loc saptamanal", a spus Danca.El a precizat…

- Jurnaliștii din Timișoara protesteaza, dupa ce primarul Nicolae Robu i-a insultat. Presa din Timișoara a lansat un protest fața de atitudinea primarului Nicolae Robu, președinte al filialei PNL Timiș, dupa ce edilul le-a adus jigniri constante jurnaliștilor timișoreni. ”Primarul Timișoarei și-a facut…

- Editorii din presa timișoreana au readactat un protest impotriva ieșirilor necontrolate ale primarului local. Jurnaliștii reacționeaza acum fața de invectivele cu care au fost tratați de mai mult timp. Transmitem in cele ce urmeaza scrisoarea de protest fața de primarul Nicolae Robu.

- Stimați domni, stimate doamne, Demersul nostru, al presei timișorene, iși propune sa aduca in atenția autoritaților, organizațiilor media din țara și din strainatate, ONG-urilor care susțin libertatea de exprimare, dar și persoanelor publice preocupate de aceasta tema, derapajele grave ale primarului…

- Primarul Timisoarei si-a facut o obisnuinta din a insulta si a eticheta jurnalistii, folosind de-a lungul timpului expresii ca "ultrapenibili", "nesimtiti", "idioti si idioate", "nu ne tragem in sireturi, cand o sa aveti cariera facuta de mine cu cinste si cu munca multa, atunci puteti sa va apropiati…

- O scrisoare de protest a fost semnata de toate publicatiile din Timisoara fata de atitudinea primarului Nicolae Robu, care i-a facut pe ziaristi “paraziti sociali” si le-a spus ca “exista tot felul de variante de prostitutie” in loc sa raspunda la intrebari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Jurnalistii din Timisoara iau atitudine in urma unor declaratii publice ale primarului Timisoarei Nicolae Robu, care i-a catalogat pe unii dintre jurnalisti, fara a nominaliza, „paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si de asmutire”.

- Intreaga presa din Timișoara, oraș-simbol al luptei pentru libertate, a lansat astazi un semnal de alarma fara precedent in Romania. La ora 0:00, toate instituțiile media locale au publicat...

- Stimați domni, stimate doamne, Demersul nostru, al presei timișorene, iși propune sa aduca in atenția autoritaților, organizațiilor media din țara și din strainatate... The post Protest al presei timișorene fața de atitudinea primarului Nicolae Robu, președintele PNL Timiș appeared first on Renasterea…

- Va reamintim ca, intr-o serie de ieșiri de o virulența fara precedent, Nicolae Robu i-a comparat cu prostituate și tonomate pe ziariștii care au demonstrat ca autoritațile locale au fost depașite de cele cateva zile de iarna, nereușind sa faca fața nici deszapezirii din Timișoara, dar nici…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a reactionat sambata la afirmatiile primarului Timisoarei, Nicolae Robu, care i-a catalogat pe jurnalisti "paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire”, afirmand…

- "Intr-o tara in care valorile sunt uneori mai putin respectate decat ne-am dori, e important sa ne exprimam fiecare atunci cand simtim ca ne sunt atacate principiile. Ca timisorean si ca roman, ma simt agresat de felul in care primarul Nicolae Robu intelege sa se comporte", scrie Sorin Grindeanu,…

- Sambata, 3 martie, Sorin Grindeanu a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, prin intermediul caruia a transmis ca "e important sa ne exprimam atunci cand simțim ca ne sunt atacate principiile". "Intr-o țara in care valorile sunt uneori mai puțin respectate decat ne-am dori,…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca ”exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri”, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe…

- Jurnalistii de la principalele organisme de presa prezenti la intalnirea cu edilul au parasit sala de conferinte. Primarul a avut o astfel de reactie dupa ce presa locala a scris ca strazile nu au fost curatate de zapada si ca exista doar 14 utilaje de deszapezire pentru tot orasul, care are aproximativ…

- Aflat la Viena, intr-o vizita oficiala, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca principalul vinovat pentru deszapezirea de proasta calitate din oras este fostul primarul al orasului, schimbat in urma cu sase ani de actualul edil.

- Daca acum doua zile dadea asigurari ca „toate utilajele Retim și SDM au fost non-stop pe teren” și ca „nimic nu se face instantaneu”, pentru ca „peste tot in lume, cand ninge mult, traficul este ingreunat”, primarul Nicolae Robu incepe sa le dea dreptate timișorenilor care spun ca zapada a luat prin…

- Liviu Pleșoianu este revoltat dupa ce Frans Timmermans a spus ca atacarea justiției in mass-media poate duce la impresia in randul populației ca justiția este slabita și ca MCV-ul va fi eliminat in momentul in care se va ajunge la respectul cuvenit pentru justiție și pentru legislativ. Iata…

- Timișoara nu va avea niciodata, cat timp Nicolae Robu va fi primar, buget participativ. Edilul spune ca democrația nu inseamna ca oamenii sa spuna ce vor, pentru ca așa se facea in comunism. Robu susține ca are o buna colaborare cu consiliile de cartier, deși acum jumatate de an le considera, pe cele…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras in „diverse batalii”, dar ca este un om „ultrapasnic si ultratolerant”.

- De cand președintele PSD, Liviu Dragnea a hotarat sa-i lase pe primari sa decida salariile lor și ale subalternilor parca peste noapte banii ar fi facut pui. Jurnaliștii timișoreni au aflat ce salarii au primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, dar și alți membri din conducerea Primariei, dupa…

- Cu doar cateva luni inainte de a fi gasit vinovat pentru finantarea ilegala a ACS Poli, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a instrainat unul din cele mai importante bunuri dobandite in decursul vietii sale. Vorbim despre un teren de peste 1.000 de metri patrati, situat in Timisoara, pe care acesta l-a…

- Patronii firmelor de taxi din oraș și primarul Nicolae Robu au purtat, miercuri dupa-masa, un dialog la sediul Municipalitații. A fost o „discuție amiabila”, dupa cum ne-a declarat Tudorel Peșteleu, patronul principalei firme de taximetrie din oraș. Timp de o ora cele doua parți au discutat…

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- Mai din scurt decat intalnirea cu tinerii, primarul Nicolae Robu anunța acum o acțiune similara cu „personalitațile culturale ale orașului”. Tema este titlul de Capitala Europeana a Culturii, pe care Timișoara il va deține in anul 2021, iar evenimentul este programat chiar luni dupa-amiaza.

- Primarul de Sadova din raionul Calarasi, Vladimir Susarenco, afirma ca si localitatea sa este dispusa sa voteze o declaratie simbolica de unire cu Romania. In acest sens, primarul a inceput deja discutiile cu ceilalti consilieri locali, pentru a-i convinge sa i se alature acestei actiuni.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe contul personal de Facebook un comunicat de presa prin care isi exprima dezacordul fata de atitudinea soferilor implicati in scandalul din noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cerand, totodata, ca persoanele implicate sa fie identificate si pedepsite. „Este…

- Strazile Timișoarei au fost scena unor urmariri ca in filme, in aceasta noapte, dupa ce cațiva șoferi Uber s-au incaierat cu mai mulți taximetriști. Nu a fost un singur incident. Ciocniri au fost in parcarea de la Iulius Mall, unde a și inceput totul, apoi in pasajul Jiul, dar și in zona Soarelui, nu…

- Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati online taxele si impozitele datorate pe anul 2018 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorti, un voucher, constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea. Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan,…

- Nici timișorenii și nici primarul orașului nu se arata satisfacuți de transportul public. Dupa precedentul sondaj facut pe o rețea de socializare, Nicolae Robu a prezentat rezultatele unui chestionar realizat dupa criterii mai științifice, direct in mijloacele de transport in comun, pe baza unei aplicații…

- Vești bune pentru locuitorii de pe Calea Martirilor și Gheorghe Lazar din Timișoara. Dupa ce inca de la sfarșitul anului 2017 primarul Nicolae Robu promitea ca va cere Societații Drumuri Municipale sa ridice mașinile parcate pe strazile amintite mai sus, acum, Robu a anunțat ca va cere comisiei de circulație…

- Terenurile private din zona stau de mulți ani in calea realizarii investiției promise. In iunie 2015, consilierii locali au aprobat in sfarșit traseul pentru legatura Timișoarei cu Drumul Boilor, care ar urma sa plece din intersecția Caii Moșniței din Timișoara cu strada Albastrelelor și…

- Orasul Tulcea ar putea avea anul viitor doua parcuri acvatice, unul dintre ele urmand sa fie o investitie privata, iar cel de-al doilea o investitie a Primariei municipiului, a declarat primarul Constantin Hogea.Autoritatea locala a aprobat certificatul de urbanism si studiul de oportunitate pentru…

- Surpriza pentru șoferii care folosesc scurtatura ce ii duce de la Bd. Sudului spre stadionul Dan Paltinișanu și invers! Deși strada nu ar avea nici o luna de cand a fost asfaltata, muncitorii de la Societatea de Drumuri Municipale s-au apucat sa decoperteze asfaltul in vreo trei locuri. Cei…

- Un protest la care au participat aproximativ 200 de studenti, membri ai ANOSR, a avut loc, sambata seara, la Timisoara, in Piata Victoriei. Tinerii au adus un sicriu invelit in steagul tricolor pe care au scris cuvantul ”Justitie” si au asezat langa el candele.

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- Primarul si fost viceprimar ai unei comune din nordul judetului Valcea au fost trimisi in judecata astazi, 3 ianuarie, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalului Valcea, pentru abuz in serviciu in forma continuata si obtinerea unor foloase necuvenite pentru sine sau altii.

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- Radu Mazare a scris o scrisoare catre autoritațile romane, la numai cateva zile dupa plecarea din țara. Radu Mazare a fugit din țara, in Madagascar. Despre plecarea s-a s-a aflat abia azi, cand fostul edil ar fi trebuit sa se prezinte la controlul judicar. Vazind ca nu apare, autoritațile au intrat…

- Modernizarea in forța trebuie sa continue la Timișoara iar pentru ca acest lucru sa se intample e nevoie de bani. Ca sa susțina investițiile promise pentru anul viitor, primarul Nicolae Robu vrea sa ia un credit. Mai ales in condițiile in care bugetul Timișoarei se micșoreaza cu milioane bune de euro…

- Conform unui comunicat al primarului Timișoarei, impozitele și taxele locale nu vor crește anul viitor, urmand sa ramana la același nivel din 2017. „Așa cum am dovedit-o din 2012 de cand sunt primar, eu sunt un liberal autentic și, pe cale de consecința, sunt partizanul fiscalitații cat mai scazute.…

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…

- RATT se transforma in SPTP, așa cum a decis in vara CL Timișoara, dar transformarea s-a lasat deja cu o disputa. De aceasta data, doar una online, in care, in Ajunul Craciunului, s-a implicat și primarul Nicolae Robu. Este vorba despre sigla viitoarei societați comerciale.

- Grupul PMP de la Senat a decis ca luni sa nu participe la dezbaterile si la votul asupra modificarilor aduse Legii 303/2004 privind statutul magistratilor, a anuntat liderul acestui grup parlamentar, Dorin Badulescu. "Grupul PMP din Senat a luat hotararea sa nu participe la dezbaterile si votul pe…

- Reaua voința – acesta este principalul motiv pentru care Timișoara nu are un muzeu al Revoluției, considera primarul Nicolae Robu. Primul oraș liber de sub comunism din Romania așteapta de ani buni amenajarea unui muzeu care sa gazduiasca o parte din istoria luptei pentru eliberarea de sub regimul Ceaușescu.…

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, presedinte executiv al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), propune alocarea unei cote de 70% din impozitul pe venit pentru autoritatile locale, astfel incat veniturile oraselor din Romania sa fie la nivelul anilor trecuti pentru ca in caz contrar…

- Revolta pe Feleac. "Și noi suntem oameni!" Clujenii de pe drumul de la Observatorul Astronomic au ținut sambata un miting de protest impotriva administrației care nu a reușit sa asfalteze calea de acces spre Micești. Drumul de la sensul giratoriu de pe Dealul Feleacului spre Casele Micești este…