Protest 10 august 2019. Cele mai importante momente din Piața Victoriei - LIVE TEXT UPDATE: Antena 3 anunta ca protestatarul Cristian Dide s-a legat cu un lant de masina primariei care fusese adusa pentru a ridica o duba amplasata in Piata Victoriei. Vezi și: PROTEST 10 august 2019. Tommy Tomescu, replica la atacul lui Sandu Matei: Ei NU au ce cauta in Piata Victoriei UPDATE: Organizatorul protestului, Tommy Tomescu, a avut un schimb de replici cu un protestatar venit din strainatate, care era nemulțumit pentru ca auzise ca in Piața va fi și un concert, Tomescu precizand ca vor fi intonate doar doua imnuri la manifestație. Ulterior, in Piața Victoriei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

