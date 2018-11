Protest 1 Decembrie. Chirilă, mesaj furtunos ”100 de ani de Romania: avem un lider de partid preocupat de doua lucruri: 1.sa puna stapanire pe țara impreuna cu o gașca de baroni locali, membri de partid, grupari interlope și tot felul de sateliți imorali care contribuie la implemetarea strategiei stapanului 2. Sa dea cat mai urgent o ordonanța de amnistie și grațiere care sa-l ajute sascape de pușcarie pe el și gașca lui de penali (fie baroni, fie parlamentari) Avem un ministru al Educației care a pus pe butuci educația din Romania și care a compromis aproape in totalitate sau a aruncat in derizoriu ideea de excelența universitara contribuind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

