- Neagu Djuvara a incetat din viata, joi, la varsta de 101 ani. Istoricul a vorbit ultima data public in decembrie 2017, dupa moartea Regelui Mihai cand si-a exprimat regretul fata de pierderea suferita.

- Becali i-a convins pe Tanase si Gaman sa semneze cu FCSB, iar Nana Falemi nu crede ca, la salariile pe care le ofera, cei doi vor fi rezerve. Fostul fundas central e de parere ca aducerea lui Cristi Tanase, care a semnat doar pe patru luni, tradeaza intentia lui Gigi Becali de a-l vinde pe un alt…

- Ne spuneți ce pregatiti pentru anul acesta? Care este surpriza Lizicai Mihut pentru 2018? LIZICA MIHUT. Dupa cum bine se stie, anul acesta este Centenarul – 100 de ani de la Marea Unire, iar eu ocupadu-ma de istoria teatrului transilvanean si, in general, de istoria culturii in Transilvania,…

- Despre Corina Caragea au aparut informații, in ultima vreme, ca ar urma sa se casatoreasca. vedeta a explicat cum sta situația in acest sens. Corina Caragea traieste o poveste de dragoste cu Robert Pongracz, vicepresedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania. Despre cei doi, care sunt…

- Vali Vijelie a facut o dezvaluire incredibila despre felul in care a ajuns sa nu mai aiba mustața. Vali Vijelie, care a trecut prin mari drame de-a lungul anilor , este unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele din Romania. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru o emisiune de la Kanal D,…

- Cod galben de vreme rea in orele urmatoare, pentru mai multe zone din țara. Meteorologii au dat alerta joi dimineața. Pana la ora 11:00, vor fi sub Cod galben de vant puternic, cu viteze la rafala de pana la 55-65 km/h, izolat 70 km/h, judetele Mehedinti (zona joasa), Olt si Dolj. Administratia Nationala…

- Interviu cu Igor Bergler, scriitorul roman cu cea mai vanduta carte. Carțile lui Igor Bergler au fost vandute in peste o suta de mii de exemplare fiecare. Secretul succesului sta in personajele alese și maiestria de a țese o literatura dinamica, ca un puzzle. Un bestseller in Romania sare de 5.000 de…

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- Viorica Dancila ar putea lua lectii de engleza de la Ion Iliescu. Spre sfarsitul mandatului de presedinte, fostul presedinte a acordat un interviu postului american CNN in care anunta ce a facut Romania in domeniul luptei anticoruptie.

- Posta Romana, cel mai mare operator de servicii postale din Romania, va primi un imprumut de 30 de milioane de lei de al EximBank, pentru derularea activitatii curente, a anuntat compania postala, intr-un comunicat de presa, transmis luni AGERPRES. Imprumutul, acordat pe o perioada de…

- Mirajul petrodolarilor a dus, dupa Revolutie, la "migratia" fotbalistilor romani spre tarile arabe. Nu foarte multi s-au oprit insa in Iordania, o tara saraca in resurse de petrol, motiv pentru care salariile nu-s de nivelul celor din Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Kuweit sau, mai nou, Qatar.…

- Joi, 11 ianuarie 2018 , in cadrul Salii Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare a avut loc conferința de presa cu tema “Prezent și viitor in sportul baimarean”, intalnire la care au participat reprezentanți ai clubului Minaur, sportivi și mass-media. La eveniment a fost prezent și primarul…

- Despre fuga din Romania a fostului primar Radu Mazare ziarul elvetian „Neue Zurcher Zeitung” titreaza „Oligarhul solicita azil in Madagascar”. Presa internationala nu pierde ocazia sa aminteasca de incercarile parlamentarilor PSD de a modifica a legilor Justitiei.

- Intr-un interviu acordat DC News, Ionuț Cristache a fost intrebat cum vede participarea unor jurnaliști la proteste. „La fel cum vad participarea unor politicieni la proteste: nu ar trebui sa existe", a spus Ionuț Cristache, adaugand: „Tu, ca politician, ai anumite parghii pe care un om de rand nu…

- SURSE: CExN al PSD, convocat saptamana viitoare Conducerea PSD a convocat, luni, de la ora 14.00, sedinta Comitetului Executiv National, potrivit unor surse social-democrate, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor. "Sedinta Comitetului…

- Ioan Niculae a luat o decizie surprinzatoare, joi dimineata, cand a decis sa-l trimita la echipa a doua pe Alexandru Ionita (24 de ani), cel mai bun jucator al Astrei, iar actiunea patronului de la Giurgiu complica foarte mult situatia si asa tensionata de la fosta campioana. Edward Iordanescu nu…

- Tragedie in sportul romanesc. Gheorghe Dinu a murit in prima zi de Craciun. Tehnicianul de haltere a plecat la ceruri, dupa o suferința cardiaca. Dinu fost campion național la haltere și a cucerit medalii mondiale, trei la numar, balcanice și europene pentru Romania. Valcean la origine, Dinu se intorsese…

- Interpretul de muzica traditionala romaneasca Grigore Lese (63 de ani) a povestit la „Adevarul Live“ despre cum isi aminteste iernile de odinioara si ce mai inseamna traditiile in Romania.

- Cunoscut drept unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, Costel Corduneanu nu glumește nici macar cu copiii sai. Din dorința de a-i face pe baieții lui sa-i calce pe urme, acesta i-a pus pe micuți sa invețe un sport dur.

- Se anunta o iarna interesanta la capitolul transferuri pentru cele mai importante echipe din Liga 1. In lupta aproape exclusiva pentru titlul de campioana a editiei 2017/2018, CFR Cluj, FCSB si CSU Craiova si-au stabilit deja tintele pentru perioada de mercato din aceasta iarna si din toate directiile…

- Romania nu are un ambasador inca in Israel și acest lucru nu este vazut cu ochi la cel mai inalt nivel al politicii israeliene. Dr. Herman Zvika Berkovits, medicul personal al premierului israelian susține pentru STIRIPESURSE ca acest fapt este de neconceput și ca ar trebui facuți pași concreți in…

- Denis Alibec este aparat de om din interiorul FCSB. Helmuth Duckadam, presedintele de onoare al "ros-albastrilor", nu crede ca varful de 26 de ani se da lovit si nu vrea sa joace pentru echipa lui Nicolae Dica. Eroul de la Sevilla stie ce probleme de sanatate are Alibec, dar este convins ca acesta…

- Nascut in Medgidia si crescut in Targu Jiu, Vlad Stanescu si-a dezvoltat pasiunea pentru drift in Bucuresti. Absolvent de arhitectura si management, Vlad, clasat pe 4 la general la ultimul campionat national, isi intretine pasiunea pentru "datul de-a latu'" de aproape un deceniu. Isi updateaza BMW-ul…

- Salutare pariori! Avem placerea de a va arata care dintre favoritii vostri s-au bucurat de cel mai mare succes in primele 11 luni ale acestui an. Una peste alta, daca ati jucat toate ponturile indicate de catre specialistii din cadrul echipei comunitatii pariorilor din Romania, buzunarele voastre…

- Lansat recent in Romania, romanul „Trei etaje“ este bestseller in Israel. Insa era cat pe ce sa nu ajunga la tipar. Dupa ce a scris prima parte, autorul Eshkol Nevo s-a simțit ingrozit de propria creație și a vrut s-o „ingroape“. ...

- Prim-ministrul Pavel Filip, care a participat ieri seara la recepția organizata la Chișinau cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, a adresat un mesaj de felicitare poporului roman și a mulțumit pentru sprijinul continuu oferit R. Moldova. „Vreau sa aduc tuturor romanilor felicitari cordiale și urari…

- Nationala Romaniei pune mare baza pe sistemul de aparare la Campionatul Mondial de handbal feminin, care debuteaza vineri seara cu partida dintre Germania si Camerun. Acest lucru l-a intarit chiar liderul primei reprezentative, Cristina Neagu: ”Cu siguranta ca jocul nostru mai poate fi mult…

- Stela Popescu a acordat un interviu in urma cu doar doua zile, in care povestea ce planuri avea pentru ziua de 1 Decembrie. Actrița se pregatea sa plece intr-un turneu in Spania, unde avea programate spectacole pentru romanii stabiliți acolo. Pe langa altele, Stela Popescu a vorbit despre sentimentele…

- Helmuth Duckadam, unul dintre fostii colegi ai lui Victor Piturca la Steaua, nu crede in varianta potrivit careia fostul atacant din Ghencea ar putea ajunge sa o antreneze pe rivala Dinamo. Eroul de la Sevilla a catalogat negocierile dintre cele doua parti drept "o gluma". Degringolada…

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a intors cu un rezultat foarte bun din Germania, dupa partida cu Magdeburg, 25-27, din turul 3 preliminar al Cupei EHF (mansa tur), astfel ca viseaza la o performanta extraordinara inaintea returului de duminica (ora 18.00) din Romania. Cine se impune in aceasta dubla…

- Rezultatele referendumului eșuat din Chișinau ar arata ca „dreapta poate invinge stanga, daca are un interes comun”, susține liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, intr-un interviu acordat in exclusivitate Ziarului NAȚIONAL. Intrebat de ce PDM nu le-a acordat sprijin pana acum…

- Ce șanse are Ovidiu Hațegan sa arbitreze la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia 2018. Gafa comisa de Ovidiu Hategan in Irlanda de Nord – Elvetia 0-1, cand a acordat oaspetilor un penalty inexistent, l-a costat scump pe arbitrul strain. Centralul in varsta 37 de ani de avea o sansa buna sa arbitreze la…

- Daniel Isaila se plange insa de modul in care nationala de tineret a Romaniei a fost sicanata in Tara Galilor. El spune ca a avut o discutie cu delegatul UEFA, dar acesta nu i-a dat atentie."Au fost cateva zile agitate, cu multe probleme. Am facut zece ore pe drum, terenul de antrenament…

- Catalina Gheorghiu, adolescenta cu o voce inconfundabila, a cucerit Romania cantand "Despacito" in limba romana, o versiune despre care sute de ascultatori au scris ca „e chiar mai buna decat originalul. In scurt timp, adolescenta de 16 ani a devenit cea mai "virala" adolescenta de pe internet, datorita…

- Tudor Chirila a spus in debutul discutiei filmate cu batrana despre faptul ca este important ca publicul lui sa afle ca nu toti romanii in varsta sunt captivi ai canalelor media propagandistice din Romania. Femeia intervievata i-a spus artistului ca este convinsa ca revolta ei fata de actualul regim…

- Erik Lincar (39 de ani) a facut pasul spre fotbalul mare la doar 16 ani. Dupa o vizita in Franta cu Viitorul Oradea la un turneu desfasurat la Marsilia, mijlocasului i-a batut la usa o oferta de la Bordeaux. A dat din cap afirmativ si a ales sa calce pe urmele unor jucatori precum Jean Pierre Papin, …

- Din pacate, zvonurile aparute in ultima perioada s-au confirmat. CS Phoenix Galati, singurul club cu piramida completa din Romania a anuntat joi intr-o conferinta de presa retragerea celor doua echipe feminine din Liga Nationala si Liga 1. „V-am chemat in aceasta conferinta de presa pentru a va anunta…

- Comisarul sef Constantin Dancu este, de ceva timp, pentru a doua oara, in premiera la Constanta, imputernicit inspector sef al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. Iar de aici am pornit cu o serie de intrebari carora am vrea sa le aflam raspunsurile: care sunt problemele Politiei din Constanta,…

- Președintele Asociației organizatorilor de jocuri de noroc Rombet, Dan Ghița, a afirmat ca Federația Romana de Fotbal ''nu are interes sa susțina sportul, ci interese'', dupa ce FRF a inițiat o propunere de reglementare legislativa pentru ca federațiile sportive din Romania sa beneficieze de ''drepturile…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat marți agenției de presa TASS ca, in discuțiile sale cu reprezentanți americani, a remarcat faptul ca aceștia privesc Chișinaul prin ochii Romaniei vecine, unde se ascund planurile de unire, dar ca, de fapt, Romania nu…

- Ionut Negoita a confirmat ca Steliano Filip s-a imbatat in seara dinaintea meciului cu Aerostar Bacau, la cinci zile dupa ce ProSport a relatat in exclusivitate evenimentele petrecute in hotelul in care erau cazati fundasul si colegii sai. Mai mult, patronul din Stefan cel Mare a dezvaluit ca fostul…

- Scriitorul maghiar, nascut in Romania, Gyorgy Dragoman a fost si el prezent la cea de-a V-a editie a Festivalului International de Literatura si Traducere de la Iasi (FILIT). Si aici, ca de fiecare data cand este intrebat, a vorbit despre convingerile sale de scriitor de profesie.

- Chirurgia estetica a luat avânt în ultimii ani si din ce în ce mai multe persoane acceseaza serviciile de dermatologie estetica pentru corectarea unor defecte minore fie faciale, fie în alte zone ale corpului, dar care nu le pun viata în pericol. Deseori acestea necesita…

- Libertatea va prezinta, duminica, de la ora 21:00, primul și singurul interviu cu fiica unui criminal care a ingrozit Romania. In premiera pentru Libertatea, fata care și-a revazut tatal dupa 20 de ani face marturii tulburatoare despre momentul in care și-a cunoscut parintele și care au fost primele…