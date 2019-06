Stiri pe aceeasi tema

- Melomanii timișoreni sunt invitați la o noua sesiune organizata de Atelier22TM in cadrul careia va avea loc un concert al proiectului Pamant, evenimentul urmand sa se desfașoare joi 20 iunie, de la ora 18, in curte la Hostel Costel. Evenimentele derulate sub tutela The Session Room (TSR) prezinta o…

- Apar noi detalii in scandalul momentului din fotbal, in care o brazilianca (Najila Trindade Mendes de Souza) il acuza pe Neymar, celebrul fotbalist de la Paris Saint Germain, ca a violat-o. Totul s-ar fi intamplat pe 15 mai, intr-o camera de hotel din Paris, dar starul brazilian neaga acuzațiile și…

- De aproape doua saptamani, autoritatile din Italia o cauta in disperare pe Codruta, o romanca de 51 de ani. Femeia, originara din Dej, a disparut de la locul de munca si apropiatii se tem ca este in pericol.

- Proiectul timișorean BAB a lansat un nou videoclip pentru single-ul „Today”, melodie ce anunța un nou material discografic. BAB este un proiect format pe fundalul muzicii electronice-experimentale, la inceputul anului 2014. Este o combinatie atipica, dar complexa, intre elemente vocale si influente…

- Autor: Adrian SEVERIN 1. Criticile mele legate de lentoarea și lipsa de consistența a masurilor legislative absolut necesare pentru a pune capat abuzurilor judiciare și a asigura respectul drepturilor omului și al interesului național in lupta impotriva corupției, au determinat o noua acțiune diversionista…

- Invitați: Cristina CHIVU, președinte TNL jud. Hunedoara, Andrei CATA, pilot și mecanic șef și Adrian GOGOAȘA, pilot The post Tinerii, motocicletele și traficul rutier appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- In prezenta IPS Andrei, Mitropolit al Clujului, Maramuresului si Salajului s- a lansat la Bistrita filmul etnografic "Satul de Canepa" regizat de Iosif Ciunterei. In luarea de cuvant, Parintele Mitropolit a apreciat preocuparea tanarului etnolog de a scoate la lumina obiceiul stramosilor dar a aratat…

- Cristi Iakab & The Road Band a lansat recent melodia „It’s A Man’s Man’s World”, un cover dupa celebra compoziție a lui James Brown, alaturi de artistul american Dean Bowman, un nume important al scenei de jazz, rock și avant-garde din downtown New York, inca din 1989. Inedita colaborare dintre artiști…