Proiecte de lege pentru revizuirea Constituţiei Proiecte de lege pentru revizuirea Constitutiei Foto arhiva Parlamentari PSD si ALDE au depus, marti, la parlament un proiect de lege pentru revizuirea Constitutiei. Proiectul este semnat de 140 de deputati si senatori de la cele doua partide. Cu o zi în urma si partidele de opozitie au facut un demers similar, prin care sa fie transpus în legea fundamentala rezultatul referendumului de la 26 mai. Catalina Cretu are detalii: "În esenta, proiectul PSD-ALDE de revizuire a Constitutiei prevede interdictia de a detine functii publice a persoanelor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro

