- START… Argentina, Cipru de Nord, Georgia, Iran, Kazahstan, Mexic, Panama, Slovacia, Ucraina, Vietnam si Moldova. Acestea sunt cele 11 tari care vor fi reprezentate prin dans, cultura si traditii in cadrul Festivalului International de Folclor “Hora din strabuni”. Incepand de azi si pana marti, 6 august…

- Artisti plastici din 27 de tari expun in cadrul celei de-a sasea editii a expozitiei Bienalei Internationale de Pictura Chisinau 2019, ce se desfasoara in perioada 2 iulie - 10 august, la Palatul Culturii din Iasi. Bienala Internationala de Pictura Chisinau reuneste o selectie de 80 de…

- Seful diplomatiei romane a spus ca trupele ruse din Transnistria sunt "unele sub forma de ramasite din Armata a 14-a, altele, Castile Albastre". "La ora actuala, bineinteles ca putem sa discutam despre diverse scenarii. Lucrul cel mai important este cum vor evolua lucrurile in realitate si…

- CHIȘINAU, 27 iun – Sputnik. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, a ținut un discurs de la tribuna Dumei de Stat a Rusiei. Înainte de a lua cuvântul în fața deputaților din forul legislativ al Rusiei, aceasta s-a întâlnit cu președintele…

- Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința tuturor iubitorilor sportului faptul ca, in zilele de vineri și sambata, 7 și 8 iunie, Cluj Arena va gazdui o noua competiție de top cu participare internaționala, in cadrul careia vor concura cei mai valoroși atleti romani ai momentului, alaturi de performeri…

- Peste 300 de sportivi din 14 tari si-au anuntat prezenta la cea de-a 64-a editie a Campionatelor Internationale ale Romaniei, cea mai longeviva si cunoscuta competitie de atletism a Romaniei, care se va desfasura in zilele de 7 si 8 iunie pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat remis…

- In autocarul plin cu turisti, care s-a rasturnat ieri intr-o rapa in Italia, pe autostrada Siena - Firenze, se aflau si cetateni romani. O persoana a murit si 37 de oameni au fost raniti in accident. Majoritatea victimelor, 19, sunt cetateni rusi, dar printre cei aflati in autocar s-au numarat si cetateni…

- Romanii considera ca cea mai mare amenintare pentru tara in viitorul apropiat o reprezinta coruptia, urmata de o noua criza economica si un eventual razboi in zona. In opinia a peste 60% dintre romani, Rusia a fost si ramane principala amenintare la adresa securitatii Romaniei, iar Ungaria actioneaza…