Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Romaniei a reusit sa castige, duminica, un numar de 13 medalii, 4 de aur, 5 de argint si 4 de bronz, la editia 2018 a Campionatului Balcanic de cros, gazduit la Botosani, informeaza FR de Atletism. Competitia a fost organizata de catre Federatia Romana de Atletism, cu sprijinul autoritatilor…

- In noaptea de 27 spre 28 octombrie 2018, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale. Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa…

- ORA DE IARNA 2018. Cum se schimba ora si de ce trecerea se face in noaptea de sambata spre duminica ORA DE IARNA 2018. Mersul trenurilor nu se modifica in urma trecerii la ora Europei Orientale, in noaptea de sambata spre duminica, informeaza CFR Calatori. "CFR Calatori informeaza ca,…

- Nu-mi place sa dau sfaturi in alegeri. Desi sunt consultant cu vechi state, implicat in numeroase proiecte in Romania si in strainatate in ultimii peste 24 de ani – Serbia, Ucraina, Republica Moldova, cu precadere – cred ca am o lipsa importanta: nu am legitimitatea directionarii actorilor politici…

- Printr-o scrisoare deschisa adresata Președintelui și Guvernul Romaniei, europarlamentarul Mircea Diaconu prezinta cateva dintre aspectele semnalate de participantii la o audiere publica pe care a gazduit-o recent la Parlamentul European, referitoare la drepturile romanilor care traiesc in Serbia, Ucraina,…

- Europarlamentarul Mircea Diaconu solicita presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului sa se implice in rezolvarea problemelor privind incalcarea drepturilor romanilor din afara frontierelor. Printr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui si Guvernul Romaniei, europarlamentarul Mircea…

- Conform unui acord de parteneriat intre ministerele educatiei din Romania si din Republica Moldova, elevii din patru judete de pe malul drept al Prutului, printre care se numara si Iasiul, care au rezultate scolare deosebite si implicare activa in proiectele institutiei pe care o reprezinta, anual,…