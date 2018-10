Programul "Investeşte în tine", credite pentru tineri. Condiții accesare "Un alt proiect ajuns la maturitate este 'Investeste in tine'. Vor fi semnate astazi toate documentele necesare pentru inceperea efectiva a acestui program destinat romanilor care au nevoie de finantare pentru o mai buna pregatire profesionala. Este un proiect adresat, in primul rand, tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, care pot accesa un credit de pana la 40.000 de lei, dar si celor cu varste intre 26 si 55 de ani, care pot lua credite de pana la 35.000 de lei. Daca persoana care apeleaza la acest imprumut este salariat, poate contracta inca 20.000 de lei", a declarat Dancila, la Palatul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impozitul pe venit ar putea trece integral la nivelul comunitatilor locale, iar decizia va fi luata printr-un act normativ inainte de a se finaliza bugetul pe anul 2019, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Camera Deputatilor. "Este o masura pe care noi…

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, ca, pana la finalul lunii septembrie, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) trebuie sa aprobe toate documentele normative secundare, pentru ca pana in iarna sa fie finanțat Planul Național de Diabet, scrie Mediafax.„Sunt…

- Așa-numitul studiu de fundamentare adoptat miercurea trecuta de guvern pentru autostrada Ploiești-Brașov conține prima recunoaștere oficiala și publica a faptului ca PSD și ALDE nu sunt interesate sa acceseze fonduri europene nerambursabile pentru proiecte de infrastructura. Documentul prognozeaza…

- Criteriile de incadrare ca produs cultural pentru filmele și operele audiovizuale care pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei privind sprijinirea industriei cinematografice au fost publicate, joi, in Monitorul Oficial.Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a publicat in…

- O noua categorie de bugetari se alege cu venituri mai mari. Este vorba de angajatii Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP) care vor primi un spor pentru "complexitatea muncii" de 15 la suta din salariu de baza. Asta inseamna chiar și 2000 de lei in plus lunar. Legea, care acorda functii…

- Legea, care acorda functii si atributii suplimentare CNSP, inclusiv de a se ocupa de proiectele strategice de investitii derulate in parteneriat public – privat, si care contine si o prevedere referitoare la salariile angajatilor, a fost promulgata marti de presedintele Klaus Iohannis. "Personalul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea de aprobare a OUG 28/2018 care ofera Comisiei Nationale de Prognoza atributii in proiectele strategice de investitii de tip parteneriat public-privat. Potrivit actului normativ promulgat, CNP primeste statutul de "unitate centrala de fundamentare…

- Media perechii euro/leu a fluctuat in jurul valorii de 4,655 lei in ultima saptamana, insa indicii ROBOR au continuat sa creasca, atentand la portofelele romanilor care au luat credite. Optimismul guvernanților privind evoluția economiei din acest an a primit insa un scurt duș rece din partea Comisiei…