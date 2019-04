Programul de Paste al magazinelor si mall-urilor. Unde gasesti deschis in zilele de 28 si 29 aprilie

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința din 3 aprilie 2019, modificarea și completarea Hotararii de Guvern nr. 443/2017 privind Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința din 3 aprilie 2019, modificarea și completarea Hotararii de Guvern nr. 443/2017 privind aprobarea Programului national apicol (PNA)…

- Luni, 1 aprilie, vremea va continua sa fie frumoasa, iar temperaturile maxime se anunța mult mai ridicate, in comparație cu valorile termice specifice acestei perioade. Prognoza meteo pentru București, luni Ziua de luni aduce cer senin și temperaturi ridicate in Capitala. Vantul va sufla slab pana la…

- Sala de presa a Sf. Scaun a anunțat programul detaliat al calatoriei apostolice pe care papa Francisc o efectueaza in Romania in zilele 31 mai – 2 iunie 2019, sub genericul ”Sa mergem impreuna!”. Trei Sfinte Liturghii, opt discursuri in fața autoritaților politice și religioase, beatificarea a șapte…

- Administratia Prezidentiala de la Bucuresti si Vaticanul au anuntat astazi programul oficial al vizitei pe care Papa Francisc o va face in Romania la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie. Suveranul Pontif va ajunge la Bucuresti pe 31 mai, cand va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele…

- Margareta Paslaru a aflat intamplator, citind un articol pe internet, ca nevazatorii sunt lipsiți de sprijin. Iar de atunci, s-a implicat in diverse acte de caritate in favoarea lor. Artista are grija și de studenții talentați de la Conservator, pe care-i ajuta cu diverse burse. “In tinerețe ne straduim…

- Zilele trecute s-a desfașurat, la Centrul educațional al Fundației Sf. Ioan Bosco Bacau, Conferința Naționala “Modalitați eficiente de abordare a educației prin derularea proiectelor educaționale”. Invitat special a fost prof. univ. dr. Sorin Cristea, de la Universitatea din București. Programul conferinței…

- ANAF a declanșat o acțiune puternica de control in scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscal. Inspectorii promit ca masurile vor continua in perioada urmatoare. Inspectorii ANAF au aplicat 61 de amenzi in valoare de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de derulare a operatiunii Tomis, in perioada…

- Intr-o conferința de presa desfașurata marti, 29 ianuarie, Federația Romana de Fotbal a marcat faptul ca mai sunt 500 de zile pana cand UEFA EURO 2020 va ajunge la București. Cu acest prilej, s-a lansat și campania de informare pentru recrutarea voluntarilor necesari la Turneul Final al EURO. Peste…