Stiri pe aceeasi tema

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…

- Valorile termice vor continua sa creasca, cu precadere în regiunile extracarpatice, unde vremea va deveni mult mai calda decât în mod normal pentru aceasta data, informeaza ANM. ASTAZI. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general, între 5 și 15 grade, iar cele…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi mai mult acoperit in nordul, centrul si partial in vestul tarii si va avea innorari trecatoare in rest. Va ninge slab in Maramures, local in Transilvania, jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane, pe arii restranse in Banat si doar cu totul izolat in celelalte…

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- PROGNOZA METEO. Vremea continua sa se raceasca in majoritatea zonelor. Luni, cerul va fi variabil in regiunile nord-vestice si mai mult noros in restul teritoriului, iar in sud si sud-vest precipitatiile vor fi pe arii relativ extinse. Si la Ploiesti a inceput sa ninga duminica seara. PROGNOZA METEO…

- Incepand de marti, vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime pot ajunge la 17-18 grade in sud-vestul tarii.Marti vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii…

- Ninge in Bucuresti. Duminica au cazut primii fulgi de zapada in mai multe zone ale Capitalei. Desi temperaturile anuntate nu prevesteau acest lucru, totusi, din cauza vantului, vremea resimtita a fost mult mai rece decat cea din terometre. Astfel, la cele 3 grade afisate de termometre duminica dimineata,…

- Vineri IN TARA Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 13 grade, usor mai ridicate in Oltenia, iar cele minime se vor situa, in general, intre -5 si 5 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari si temporar ploi in Maramures, Crisana, iar noaptea si in Banat si local in vestul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza meteo pentru miercuri și joi, 6 și 7 decembrie. MIERCURI In țara In primele ore ale zilei vor mai fi conditii de producere a poleiului. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, unde pe creste rafalele vor depasi 70…80 km/h,…

- LUNI IN TARA Vremea va fi rece dimineata si mai ales noaptea, in cea mai mare parte a tarii. In regiunile intracarpatice vor fi innorari si local va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil si doar izolat, in special in partea a doua a intervalului, se vor semnala…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va deveni din ce în ce mai rece pâna pe 10 decembrie. Ciclonul mediteranean care va activa în zona va determina fenomene severe, în special la munte, iar în celalalte regiuni ploile si lapovita îsi…

- PROGNOZA METEO pentru miercuri si joi. Cerul va fi temporar noros Cerul va fi temporar noros. Vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ploaie, ziua izolat in Moldova, iar noaptea in Banat si local in Crisana, Oltenia si sud-vestul Transilvaniei, potrivit ANM. Miercuri, în…

- Prognoza meteo pentru intervalul 24-26 noiembrie arata ca temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal in acesta perioada. Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, dar in restul teritoriului se va raci usor fata de ziua precedenta, informeaza ANM. Prognoza meteo pentru intervalul…

- Prognoza meteo pentru weekend | Zonele cu temperaturi mai ridicate Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, vineri, dar in restul teritoriului se va raci usor fata de ziua precedenta, informeaza ANM. Vineri, în zonele de deal si de munte cerul va fi variabil. În restul…

- Vineri IN TARA In zonele de deal si de munte cerul va fi variabil. In restul teritoriului, dar mai ales in regiunile extracarpatice, va fi nebulozitate joasa, cu precadere dimineata si noaptea ceata si pe arii restranse burnita sau ploaie slaba. Valorile termice vor fi mai ridicate…

- Temperaturile pe parcursul zilei de astazi vor fi mai ridicate ca ieri, dar și mai mari decât ar fi normal pentru aceasta perioada, astfel ca maximele vor ajunge la 14 grade. Astazi: În vestul și sud-vestul țarii, îndeosebi în a doua parte a intervalului, cerul va deveni…

- MIERCURI IN TARA In zona de munte si in nordul Moldovei, vor predomina ninsorile, iar in rest vor fi mai ales ploi. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane si temporar, ziua, in extremitatea sud-vestica si de sud a teritoriului. Temperaturile maxime…

- Vremea se racește in urmatoarele zile, dupa cum rezulta din prognoza meteo pentru perioada 18-20 noiembrie. Potrivit meteorologilor, doua cicloane vor strabate teritoriul Romaniei in acest week-end. Ciclonul Peter va aduce lapovița și ninsori in nordul țarii, in vreme ce un alt ciclon, botezat Numa,…

- Vremea se raceste in acest weekend. Ciclonul Peter va aduce lapovita si ninsori in nordul tarii. Iar in sud si sud vest, un alt ciclon, botezat Numa, va determina ploi abundente. Astazi, vremea se va mentine in general inchisa. In jumatatea de sud a tarii va ploua pe arii extinse, iar local, mai ales…

- Joi (16 noiembrie) Valorile termice diurne vor marca o crestere usoara in regiunile intracarpatice, astfel incat se vor situa peste normele caracteristice perioadei, in special in Transilvania. Cerul va fi mai mult noros in sudul tarii, unde local, mai ales spre seara si noaptea va ploua,…

- Temperaturile scad si cu 10 grade fata de zilele anterioare. Vor fi ploi slabe sau burnița, local in vest, sud-vest si centru si izolat in rest. Miercuri, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale in cea mai mare parte a țarii.…

- Vremea se schimba de marti, cand temperatura va inregistra o scadere fata de intervalul anterior, mai accentuat nord-estul tarii. Maximele se vor incadra intre 5…6 grade in nordul Moldovei si 17…18 grade in Lunca Dunarii, iar minimele vor fi cuprinse intre 0 si 10 grade. Temporar vor fi ploi slabe sau…

- ANM a dat publiciutații PROGNOZA METEO pentru 13 și 14 noiembrie, aceasta indicand ca vremea va fi mult mai calda decat media acestei perioade. PROGNOZA METEO pentru LUNI, 13 noiembrie – In regiunile vestice si nord-vestice cerul va fi noros, temporar va ploua, iar cantitatile de apa vor putea depasi,…

- VREMEA. Prognoza METEO in București. Temperatura in termometre crește brusc și coboara fulgerator de pe o zi pe alta in București. Astazi avem o maxima de 16 grade Celsius in București. VREMEA. Prognoza METEO in București. Luni, vor fi 20 de grade Celsius, cu o minima de 6 grade Celsius,…

- MIERCURI IN TARA Indeosebi spre seara si noaptea, va ploua in Banat, Oltenia, local in Crisana si Muntenia si pe arii mai restranse in restul teritoriului, unde trecator se mai poate semnala si burnita. La munte, in general la peste 1700 m, in special in jumatatea vestica a Carpatilor…

- ANM: PROGNOZA METEO, VREMEA IN BANAT Pe intreg intervalul de prognoza, variațiile termice vor fi spre scadere, ușoara și treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade…

- LUNI IN TARA In restul teritoriului, cerul va fi variabil. Mai ales la inceputul zilei si noaptea, in zonele joase de relief din centru, sud si est, local, se va semnala ceata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte si in Banat. Temperaturile maxime se vor…

- SAMBATA IN TARA Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari, noaptea, in sudul Banatului si pe litoral. Temperatura aerului se va mentine la valori in general apropiate de cele normale pentru inceputul lunii noiembrie, cu maxime cuprinse intre 8 si 16 grade…

- MIERCURI IN TARA Vremea se va mentine rece, desi valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele din intervalul precedent. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 5 si 14 grade, iar minimele intre -3 si 6 grade. In regiunile vestice, nordice si centrale, vor fi…

- Vremea in urmatoarele zile se va mentine neobisnuit de rece pentru aceasta perioada a anului. Procesul de racire va continua, aceasta resimtindu-se in special la valorile termice nocturne, informeaza ANM, potrivit Mediafax.LUNI, IN TARA: Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si…

- LUNI IN TARA Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -6 grade in depresiunile intramontane si 5 grade in Lunca Dunarii si pe litoral. Vantul va continua sa fie intens in toate regiunile, cu precadere pe parcursul zilei, cand…

- DUMINICA. Vantul se va intensifica, iar senzația de rece se va amplifica. Intensitatea vantului va fi in creștere in toate regiunile, cu viteze la rafala in general intre 55 și 70 km/h și local 75...85 km/h. In vestul, centrul și nordul țarii, vor fi innorari și pe arii extinse va ploua, moderat…

- Cerul va fi variabil, la noapte, cu innorari temporare, dar numai izolat ploi slabe, in primele ore in extremitatea sud-vestica și de sud a țarii, iar spre dimineața in cea nord-vestica și de nord. In nordul Carpaților Orientali, punctifom precipitațiile mai pot fi și sub forma de lapovița și ninsoare.…

- PROGNOZA METEO pentru perioada 27 – 29 octombrie indica ploi slabe cantitativ la sfarsit de saptamana. PROGNOZA METEO pentru perioada 27 – 29 octombrie, data publicitații de ANM, arata ca in vestul, nordul si centrul tarii cerul va fi mai mult noros si va ploua, in general slab cantitativ, cu precadere…

- Vineri IN TARA In restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar innorari si local ploi se vor semnala noaptea, cand in zona montana inalta, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare la munte, unde vor…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va avea innorari in nordul și centrul țarii și va ploua slab in Maramureș și pe arii mai restranse in Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei. In restul teritoriului cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineața in sud și sud-est se va forma ceața sau nebulozitate…

- MIERCURI IN TARA Cerul va fi variabil cu innorari temporare, dar numai pe arii restranse vor fi ploi slabe, ziua in regiunile sudice si sud-vestice, iar noaptea in extremitatea nordica a teritoriului. In zona montana, izolat se vor semnala precipitatii slabe, mixte. Vantul va sufla…

- Miercuri, vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor, dar regimul termic va fi mai scazut decat cel specific acestei date. Cerul va fi variabil cu innorari temporare, dar numai pe arii restranse vor fi ploi slabe in regiunile sudice si sud-vestice. In zona montana, izolat se vor semnala…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult noros in sud-vestul și sudul țarii, unde va mai ploua, iar local cantitatile de precipitatii vor depasi 10...15 l/mp si izolat 20 l/mp. In restul teritoriului, innorarile vor fi temporare iar ploile pe arii restranse. La altitudini mai mari de 1500 m…

- MARTI IN TARA Vremea va fi in general inchisa, cu ploi - in cursul zilei, in cea mai mare parte a tarii, iar noaptea in sud-vest si sud si pe arii din ce in ce mai restranse, in restul teritoriului. In prima parte a intervalului, in sudul Banatului, Oltenia, jumatatea de sud-vest…

- Temperaturile încep sa scada în toate regiunile. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari la munte și izolat în rest, îndeosebi în sud-estul teritoriului. PROGNOZA METEO ASTAZI. Vremea se va racori în toate regiunile. Cerul va avea înnorari…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla in general slab. Temperaturile minime vor fi mai ridicate decat mediile climatologice ale perioadei și se vor situa intre 6 și 16 grade, exceptand estul Transilvaniei, unde vor fi apropiate de normal, spre valori de 0...2 grade.…

- MIERCURI IN TARA Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat, cu usoare intensificari in sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19...20 de grade in estul Transilvaniei si pe litoral, pana in jurul a 27 de grade in Banat, Oltenia, Muntenia…

- Meteorologii anunta ca vremea frumoasa va continua in urmatoarele zile, chiar daca diminetile vor fi dominate de ceata. Temperaturile diurne vor urca si pana la 27 de grade. PROGNOZA METEO LA NOAPTE: Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in…

- MARTI IN TARA Vremea va fi calda si predominant frumoasa. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19 si 27 de grade, cu cele mai ridicate valori in Banat si Oltenia, iar cele minime se vor situa intre 5 si 16 grade,…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE: Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte. Temperaturile minime se vor situa intre 5 si 15 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei, spre 0 grade. Pe arii restranse in regiunile nord-vestice si centrale…

- Marti si miercuri, în unele zone ale tarii, temperaturile pot ajunge la 27, chiar 28 de grade Celsius, ca în plina vara. Astazi, în tara, vremea va fi calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari în zona înalta…

- Luni, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit, la mijlocul lunii octombrie, in majoritatea zonelor tarii. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 18 si 26 de grade, iar cele minime intre 3 si 14 grade, mai scazute in…

- PROGNOZA METEO pentru 16 și 17 octombrie indica valori peste media normala a perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte, informeaza ANM. PROGNOZA METEO pentru 16 octombrie IN TARA Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…