- Temperaturile cresc usor, dar asta nu inseamna ca meteorologii vin doar cu vesti bune. Sambata, 27 aprilie, maximele in Romania ajung pana la 26 de grade Celsius, dar sunt asteptate si cateva averse de ploaie si furtuni, in mai toate regiunile tarii.

- Primavara nu pune stapanire in totalitate pe Romania, dar vestile bune incep sa apara usor-usor. Desi mai sunt asteptate cateva averse de ploaie, temperaturile vor ajunge pana la 24 de grade!

- Meteorologii anunta ca si sambata, 13 aprilie, vremea din Romania va fi la fel de capricioasa ca in ultimele zile. Aversele de ploaie nu vor lipsi, motiv pentru care romanii sunt sfatuiti sa nu plece de acasa fara umbrele!

- Miercuri, in Romania, vremea va vi instabila. Cerul va avea momente in care va fi acoperit de nori si va ploua, dar va fi si senin. Ploile vor fi si sub forma de aversa si mai ales in regiunile vestice si la munte vor fi insotite de descarcari electrice.

- Temperaturile incep sa creasca vineri, dupa ce am avut parte de o vreme capricioasa in mai toata tara. Sfarsitul lunii martie a adus temperaturi de vara, dar un val de aer rece a acoperit Romania la debutul lui aprilie. Vremea in tara, vineri, 5 aprilie, va fi predominant frumoasa, gradele urca usor…

- Ultima zi a weekend-ului aduce pentru romani atat vreme insorita, cat si precipitatii pentru anumite regiuni. Insa, este clar pentru toata lumea ca primavara si-a intrat in rol si ca nu va abandona "scena" prea curand!

- Weekendul mult asteptat a sosit! Desi primavara a fost primita cu bratele deschise de bucuresteni, care vor putea iesi la terasa sau in parc fara nicio problema, alte regiuni ale tarii vor fi "impanzite" de umbrele!

- Prognoza meteo 2 martie. De la o zi la alta, vremea este tot mai schimbatoare. Daca in prima zi a primaverii, temperaturile au crescut considerabil, iata ca acum, in mai multe regiuni din Romania, se reinstaleaza frigul și posibilitațile de ploaie.