- Potrivit lui David Sakvarelidze, fortele de ordine l-au arestat pe Saakasvili in timp ce acesta lua masa la un restaurant din Kiev. 'Mihail a fost retinut de forte speciale si a fost luat intr-o directie necunoscuta', a anuntat Sakvarelidze. Anterior, purtatorul de cuvant al fostului presedinte…

- Omul de afaceri Decebal Draghis, martor cheie in dosarul Microsoft și avocatul Luminita Mazilu din Baroul Bucuresti au fost trimisi in judecata de DNA, fiind acuzați ca ar fi primit mita in valoare de 430.000 de euro de la un om de afaceri.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de...

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a finalizat ancheta privind moartea fotbalistului Patrick Ekeng, medicul Elena Mihaiela Duta, delegat sa asigure asistenta medicala la meciul in care a decedat jucatorul, fiind trimis in judecata pentru ucidere din culpa.

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a clasat, din lipsa de probe, dosarul in care presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, era acuzat de luare de mita si santaj. "La data de 9 ianuarie, procurorii din cadrul DNA au dispus solutia clasarii fata de persoana mentionata…

- Darius Valcov a fost audiat astazi de magistratii Tribunalului Dolj in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta. In momentul in care a iesit din sala de judecata a refuzat sa faca declaratii.

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost…

- Darius Vâlcov, numit marti consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a fost audiat, miercuri, la Tribunalul Dolj, într-un dosar în care este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si

- Curtea de Apel Bacau a admis contestația formulata de procurorii DNA și a decis sa-l trimita dupa gratii pe Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Acuzat de trafic de influența de pe vremea cand deținea funcția de deputat de Neamț, Arsene a fost plasat, inițial, sub control judiciar…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui fost magistrat de la Curtea de Apel Chisinau, acuzat de abuz de serviciu, soldat cu urmari grave si pronuntarea, cu buna-stiinta a patru incheieri contrare legii – infractiuni savirsite in…

- Urmariți LIVE pe NOI.md, ultima ședința de judecata in cazul dosarul Traian Basescu vs. Igor Dodon, privind anularea decretului de retragere a cetațeniei. Traian Basescu se afla la Judecatorie.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului: A.P. in varsta de 60 de ani pentru savarsirea infractiunii de "hartuire" prevazuta de art. 208 alin.2 Cod Penal. In actul de sesizare s-a retinut ca in zilele de 9.03.2017, ora 20:01, 14.03.2017,…

- Dupa mai bine de sase luni de asteptare, dosarul primarului de Orhei, lan Sor, in care acesta a fost condamnat de prima instanta la sapte ani de inchisoare, a ajuns la Curtea de Apel, unde ar urma sa fie luata o decizie definitiva pe acest caz.

- Au incercat sa scape de proces, atacand rechizitoriul intocmit de procurorii DNA, dar tentativa a esuat. Nicolae Iotcu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Arad, alaturi de oamenii de afaceri Ioan Teodor Faur si Adrian Marius Ionescu, vor raspunde in fata legii pentru infractiunile de care…

- Pe 8 decembrie 2017, intr-un Buletin de presa al DNA era publicat, la punctul 9, urmatorul comunicat oficial: ”9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei CZIGLER ERIKA-GABRIELA, pentru savarșirea…

- Chiril Lucinschi, acuzat in dosarul fraudei bancare, a fost internat, cu o zi inainte de o noua sedinta de judecata in cazul sau.Fostul deputat liberal-democrat s-a simtit rau marti, iar in urma unor investigatii medicale a ajuns pe patul de spital.

- Deputatul USR, Tudor Pop, a scris marti pe Facebook ca una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul de europarlamentar este "una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis…

- DECIZIE…Instanța a decis ca dosarul in care 22 de vameși au fost trimiși in judecata pentru luare de mita sa fie reluat de la zero dupa ce completul de judecata investit sa soluționeze dosarul i-a fost repartizat altui judecator. Magistratul titular a susținut, anul trecut, examenul la CSM și a fost…

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, primeste o noua lovitura din partea procurorilor anticoruptie! In mare secret, DNA l-a pus sub acuzare intr-un nou dosar de coruptie. Potrivit Antena 3, procurorii il acuza pe Blejnar de luare de mita. Dosarul este instrumentat de procurorul Carmen Damian. Pentru…

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- Omul de afaceri Vasile Costea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca ar fi dat mita fostului presedinte al Curtii de Apel Constanta pentru a fi favorizat in diferite cauze aflate pe rolul instantelor.

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a explicat de ce a fost clasat dosarul deschis dupa ce Emanuel Ungureanu a depus o plangere privind transplantul de rinichi de care Alexandru Arsinel a beneficiat in 2013, la institutul condus de Mihai Lucan.

- Ionuț Negoița, acționarul majoritar al lui Dinamo, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel București pentru complicitate la bancruta frauduloasa, anunța Agerpres. Dosarul e legat de insolvența clubului de fotbal, iar printre cei trimiși in judecata se numara avocatul Valentin…

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, in dosarul insolventa clubului de fotbal Dinamo.

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB).

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Farcalau Ioan, la data faptei primar al comunei Peciu Nou, judet Timis, sub aspectul comiterii infractiunii de luare de mita.In rechizitoriul…

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Avocata Melinda Ordog, sotia judecatorului Lorand Andras Ordog implicat in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, a fost trimisa in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita. In ianuarie 2015, Lorand Andras Ordog (judecator la Tribunalul Covasna)…

- Cu doar cateva zile inainte de finele anului 2017, fostul edil din Piatra Neamt afla faptul ca procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului teritorial Bacau au dispus trimiterea sa in judecata, in dosarul in care DNA-ul il acuza de trafic de influenta. Cauza va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au stabilit primul termen in dosarul in care procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta. Cauza va fi analizata de…

- Fostul ministru Elena Udrea si omul de afaceri Dan Andronic au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, pentru trafic de influenta si spalarea banilor, respectiv marturie mincinoasa, in dosarul Hidrolectrica, informeaza news.ro.

- Elena Udrea si Dan Andronic au fost trimisi miercuri in judecata de procurorii DNA, in dosarul un care Udrea este acuzata ca a acceptat o mita de aproape 5 milioane de dolari de la Bogdan Buzaianu pentru a interveni in ...

- Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat trimiterea in judecata a fostului primar din comuna Baia Mihail Cirlan pentru savarșirea infractiunii de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Este vorba de bani publici rulati in afacerile de familie ale lui Mihail Cirlan, care a ...

- Dumitru Pantea, la data faptei director general al Hidro Prahova SA, a fost trimis in judecata luni de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, cu acord de recunoastere a vinovatiei, in dosarul in care este acuzat de luare de mita, informeaza...

- Barbatul din Abrud care a provocat accidentul in urma caruia sotia acestuia a decedat a fost trimis in judecata. Parchetul de pe langa Judecatoria Cimpeni a inregistrat dosarul la instanta de judecata in 11 decembrie 2017.

- Fapta a fost sesizata la Linia Telverde Anticoruptie 0800.806.806, actiunea de prindere in flagrant fiind organizata la numai trei ore de la efectuarea apelului telefonic, respectiv in data de 20 octombrie 2017. Ancheta penala a fost finalizata in mai putin de doua luni.

- Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea va fi cercetat sub control judiciar, in dosarul privind comiterea unor delicte silvice și evaziune fiscala. Procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj a decis, miercuri dimineața, ca Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, sa fie cercetat in…

- Cei doi liceeni care au ucis cu sange rece un sofer si au ranit-o pe sotia acestuia, dupa ce au fost luati "la ocazie", raman in arestul IPJ Calarasi cel putin pana pe 1 ianuarie. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Calarasi asteapta expertizele solicitate in dosar pentru a putea finaliza…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Muncipiului Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in noaptea de 18 spre 19 octombrie a.c., P.N., de 19 ani, din comuna…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General.

- Ancuța Anda Macovei, director al Direcției Tehnologia Informației, Comunicații și Statistica Vamala din cadrul Autoritații Naționale a Vamilor la data faptelor, in prezent director suspendat al aceleiași structuri din cadrul ANAF, a fost trimisa in judecata marți de procurorii Direcției Naționale…

- O crima șocanta a avut loc vineri seara in județul Calarași. Un barbat a fost ucis de doi tineri pe care i-a luat la ocazie in mașina sa. Dupa ce au ajuns in dreptul localitații Tudor Vladimirescu, cei doi i-au taiat gatul barbatului și au ranit-o și pe soția acestuia. Atacatorii au reusit…

- Joi, 16 noiembrie, Tribunalul Arad a soluționat dosarul 2262/1/2017, in care Ovidiu Rachita a formulat „plangere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)”. In fapt, Rachita a formulat o plangere impotriva fostului polițist Ilie Chifan – care a instrumentat dosarul morții lui Traian…

- Fostul director al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), Dorin Gavril Debucean, a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA pentru abuz in serviciu in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave. Acesta este acuzat de incheierea abuziva a unor contracte…