Profesor condamnat pentru lovirea unor elevi Decizie inedita a unei instante din Bistrita impotriva unui profesor de sport. Barbatul a fost condmnat la 4 luni cu executare pentru ca lovit in sala de clasa, la ora de sport, doi elevi neascultatori. Dascalul de la scoala generala din comuna Sant s-a enervat pentru ca unul dintre copii l-a atins cu mingea. Barbatul […] Profesor condamnat pentru lovirea unor elevi is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

