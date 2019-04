Stiri pe aceeasi tema

- Kinga Sebestyen a inițiat un studiu unic in lume, „KAPO – Sanatate pe Ghete”, care-și propune sa demonstreze avantajele pe care Kangoo Jumps le aduce sanatații și frumuseții, iar rezultatele obținute de celebra antrenoare sunt de apreciat. Astfel, 80 de persoane din Oradea și din zonele invecinate fac…

- "I-am spus sa iși aleaga mai cu atenție consilierii pe sanatate. Spune ca știe cu ce se confrunta sistemul de sanatate. Spune ca fac campanie revoltatoare de imagine. Observ ca are alte unitați de masura domnul președinte. Pe de alta parte, ne descurcam foarte bine cu programul de guvernare. Cred…

- La inceputul acestei saptamani a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede dublarea…

- Cercetatorii australieni au spus luni ca au identificat celulele imune care vor putea permite combaterea tuturor virusurilor cunoscute de gripa, într-un demers care este salutat ca o ”reușita extraordinara” și care deschide drumul catre un vaccin universal, dar drumul este lung, relateaza…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, atrage atentia ca veniturile angajatilor din Sanatate ar putea scadea substantial ca urmare a aplicarii OUG 114/2018, cunoscuta ca „Ordonanta lacomiei”.

- „Romanii nu au nevoie de un program national prin care vitamina D sa se acorde gratuit”, sustin specialistii. Acestia afirma, la unison, ca anuntul facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care vrea sa puna bazele unui program national care sa acorde aceasta vitamina gratuit copiilor, este „o aberatie”.

- „Aceasta este prima observatie, a doua observatie, se pare ca si Liviu Dragnea a intrat in opozitie fata de propriul Guvern. Readuc aminte ca bugetele serviciilor, asa cum sunt ele in proiectul de buget initiat de Ministerul Finantelor sunt rezultatul unui aviz care a fost dat in CSAT. Or, doamna…

- Vlad Mixich, expert in politici publice in sanatate, scrie pe Facebook ca „Organizația Mondiala a Sanatații spune in prezent ca NU exista suficiente date care sa dovedeasca ca suplimentele de vitamina D acordate copiilor prin programe in masa chiar sunt eficiente in a preveni malnutriția”.„Eu…