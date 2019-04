Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Brașov au acționat, luni și marți, pe linia combaterii comerțului ilegal cu produse agroalimentare de sezon și evaziunii fiscale din acest domeniu, efectuand o serie de verificari specifice la agenți economici care iși desfașoara…

- In perioada 9-10 aprilie, politistii Serviciului de Investigarea a Criminalitatii Economice au verificat 29 societati comerciale si 12 persoane fizice din municipiul Baia Mare, in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul evaziunii fiscale si comertului…

- Politistii suceveni au confiscat peste 110 de kilograme de peste de la o femeie din piata George Enescu din municipiul Suceava. Potrivit unui comunicat de presa, o echipa de control formata din polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și reprezentantii Direcției Sanitar Veterinare…

- In perioada 2-3 aprilie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Maramures au desfasurat, pe raza judetului, mai multe actiuni pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu produse din tutun si a actelor de comert ilicit. In cadrul actiunilor au fost verificati 14 agenti economici…

- Inspectorii Direcției pentru Agricultura a Județului au verificat mai multe patiserii, cofetarii, pizzerii și restaurante de tip fast-food din județul Hunedoara. La acțiunea de control au participat și reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai Oficiului pentru…

- Polițiștii au organizat o acțiune simultana sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu. Au fost puse in aplicare șase mandate de percheziție, cinci dintre acestea fiind intr-un complex comercial din București și unul in Giurgiu. Astfel, au fost descoperite aproximativ 6.000 de…

- Duminica, 10 februarie, ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramures au continuat sa acționeze pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala. In urma verificarilor efectuate la punctele de lucru a noua societati comerciale…

- Cinci caruțe confiscate și amenzi de 66.000 de lei in Argeș. Hoți de lemne, prinși de polițiști. Polițiștii argeseni au acționat pe raza de competența pentru combaterea taierii, sustragerii și comercializarii ilegale de material lemnos, ocazie cu care au au depistat 17 persoane cu varste cuprinse intre…