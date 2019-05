PROCESUL lui DRAGNEA: Președintele INSTANȚEI, anunț de ULTIMĂ ORĂ Ora 15.38: Presedinte de complet: ”O sa amanam pronunțarea”. Un avocat s-a plans ca e o ora tarzie, iar președintele completului de judecata a spus ca ”oricum vom amana pronunțarea”. Ora 15.38: Procuror DNA: ”Liviu Dragnea a contestat posibilitatea de a se implica in schimbarea organigramei DGASPC. Cu cațiva ani inainte, in 2009, a chemat o angajata care avea proces cu Direcția și a amenințat-o ca daca nu iși retrage procesul, ii desființeaza postul din organigrama. Este relevant pentru modul in care relaționa cu angajații direcției, cu incalcarea flagranta a limitelor morale și legale”. Ora… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

