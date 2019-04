Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani. Valcov nu s-a prezentat…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti, 16 aprilie, judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani. Decizia de condamnare…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ...

- Fostul deputat Cristian Rizea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea pe rol dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 4 ani si 8 luni inchisoare. Avocatul sau a anuntat ca acesta "se plimba din loc in loc" in tara si strainatate pentru ca nu mai are bani…