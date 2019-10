Problema ginecologică cu care se confruntă multe femei, dar despre care nu vorbește nimeni Deși vaginismul este o realitate zilnica dureroasa pentru cel puțin 2 din 1000 de femei , nu se vorbește despre ea la fel de des pe cat se discuta despre problemele ginecologice ale barbaților, cum ar fi disfuncția erectila. Vaginismul se refera la incordarea constanta și persistenta a mușchilor vaginali oricand se incearca penetrarea, dupa cum arata Metro . Potrivit Vaginismus Awareness, cel puțin 2 din 1000 de femei sunt afectate de aceasta boala la un moment dat in viața. „Nu se știe pe deplin de ce apare boala, dar factorii pot include gandurile ca vaginul este prea mic, gandurile sexuale… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Constanța, Radu Babuș, susține ca majoritatea partidelor din opoziție se feresc sa intre la guvernare, iar o coaliție ar fi greu de realizat daca trece moțiunea de cenzura, potrivit Mediafax:„Referitor la numarul celor care urmeaza sa voteze aceasta moțiune din partea opoziției,…

- Pana pe 20 octombrie, hunedorenii iubitori de frumos pot admira lucrarile artistei constantene Monica Stoian Grasa, aflate pe simezele EM ART Gallery Deva, subsumate titlului "Geometria Inocenteildquo;. De profesie medic cardiolog, absolventa a Facultatii de medicina a Universitatii "Ovidius" din Constanta…

- Ce inseamna martorii din bord? Daca luminile din bordul masinii se aprind, clipesc sau raman constante in functie de problema cu care va confruntati inseamna ca a venit momentul in care sa apelati la un tester de diagnoza auto profesional. Este clar ca vehiculul are nevoie de o verificare amanuntita…

- Plaja din Constanta a ajuns o uriasa parcare pentru masinile turistilor. Haosul care domina litoralul, chiar in resedinta de judet, este inimaginabil in conditiile in care exista patru institutii, plus comunitatea privata a operatorilor de plaje, care trebuie sa reglementeze aceasta situatie.

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat, vineri, la Constanta, ca in privinta programului de corvete se pierde timp extrem de important dupa ce procesul de atribuire a fost contestat in instanta de Damen, unul dintre competitori, dar spera ca in cateva luni sa poata semna acel contract.

- Problema fortei de munca din turism se poate rezolva prin educatie Foto: anat.ro. Reprezentantii industriei hoteliere considera ca problema fortei de munca din turism se poate rezolva prin educatie. Mai mult, învatamântul în sitem dual ar putea fi o solutie în acest sens.…

- Cand e momentul sa te mulțumești cu puțin? Niciodata! Cand este timpul pentru o schimbare radicala in cariera, insușirea unei noi profesii sau gasirea jobului ideal? La METRO nu conteaza cifra din buletin, ci dorința de a invața și perseverența. Cu experiența sau fara – daca iți dorești sa muncești…

- Deputatul ProRomania, Mircea Titus Dobre se amuza de felul in care Marilena Dragnea, numita in fruntea societații Mamaia SA, s-a gandit sa renunțe la acest post. Problema este ca cererea de renunțare a fost depusa la PSD Constanța și nu la consiliul de administrație al SC Mamaia SA. Gafa a fost sesizata…