- 37 de medici din București au primit ieri cheile unor apartamente noi, puse la dispoziție de Primaria Capitalei. Proiectul este mai amplu și prevede achiziția a 600 de locuințe cu una, doua și 3 camere, în ansambluri rezidențiale noi. Primele 177 au fost deja cumparate.

- Atoritatea Electorala Permanenta a elaborat și lansat în dezbatere publica proiectul de hotarâre privind aprobarea Ghidului finanțarii campaniei electorale la alegerile pentru Presedintele României din anul 2019.

- Magenta Construct SRL a solicitat Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Constanta emiterea acordului pentru consultarea publica a PUD ului "Construire imobil locuinte colective P 4Eldquo;, pe strada Budapesta nr. 6, fost lot 34, unde investitorul urmeaza sa ridice…

- Primaria Capitalei a lansat luni in consultare publica proiectul de hotarare prin care se stabileste, incepand cu 1 noiembrie, a doua componenta a Taxei Municipale pentru Apa Uzata, in valoare de 7 bani pe me...

- 10 lei/zi sau 1.900 ron/an, atat vor plati drept taxa șoferii care vor sa circule in Capitala, dar mașinile lor nu sunt inmatriculate pe București sau Ilfov. Proiectul de hotarare pentru introducerea vinietei pentru Bucuresti si Ilfov, de la 1 ianuarie 2020, a fost pus in dezbatere publica de Primaria…

- Proiectul prin care Primaria Capitalei vrea sa introduca taxa auto pentru Bucuresti a fost pus in dezbatere publica, iar cei interesati pot trimite observatii pana la data de 30 septembrie. Zona la care se refera proiectul este denumita "Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) " si…

- Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa introduca vinieta pentru masinile din alte judete care intra in Bucuresti si sa interzica accesul masinilor cu norma de poluare sub Euro 3 in zona centrala a fost pus in dezbatere publica pe site-ul institutiei.

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat miercuri introducerea in dezbatere publica a unui proiect care prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Capitala, dar nu sunt inmatriculate in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov. Mai precis, potrivit primarului Gabriela…