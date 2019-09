Stiri pe aceeasi tema

- Deși a spus clar și raspicat ca nu se va intoarce niciodata in PSD, Victor Ponta are, totuși, nevoie de fostul sau partid in incearcarea de a ajunge la putere. PRO Romania se va așeza la masa cu PSD, pentru a forma o eventuala guvernare, dar asta de abia dupa ce va vota moțiunea de […] The post Partidul…

- Pro Romania nu a identificat inca un candidat care sa reprezinte partidul in lupta cu Nicolae Robu pentru fotoliul de primar al Timisoarei. Totusi, mai multe nume sunt avute in vedere, dar candidatul ideal va fi ales in urma unui sondaj, urmand a fi anuntat la inceputul anului viitor. The post Pro Romania…

- The Family a fost lansat in urma cu cateva zile de Netflix. A fost creat dupa doua volume semnate de jurnalistul Jeff Sharlet și vorbește despre o organizație creștina secreta care controleaza drepturile religioase și politica americana, organizație care influențeaza mai multe guverne din…

- Deși nu parea sa-i placa popcornul, Nicolae Robu a lasat nu o data impresia ca o da in mintea lui Ponta. Mintea lui Victor Ponta, acela care in zi de scrutin prezidențial a mancat atata popcorn de relaxare pana a pierdut alegerile. Cam la fel de arogant sau inconștient era și primarul liberal al Timișoarei…

- Pentru prima data dupa foarte-foarte multi ani, in vara anului viitor se prefigureaza, in fine, o competitie adevarata pentru scaunul de primar al Timisoarei intre actualul titular Nicolae Robu si neamtul Dominic Fritz (USR). Se stie, in 2012, Robu a castigat pe valul USL, fara sa miste un deget, in…

- De cand ține ocupat fotoliul de primar al Timișoarei, Nicolae Robu se bate pe piept ca amenajeaza mii de locuri de parcare insa realitatea loveste soferii care sunt nevoiti sa caute un spatiu unde sa isi lase masina timp de cateva zeci de minute. Asta se traduce in nervi, combustibil extra si, in final,…

- Pro Romania Timis pregateste un candidat pentru postul de primar al Timisoarei, dar numele acestuia e tinut „la pastrare” pana dupa alegerile prezidentiale din septembrie. De asemenea, avand in vedere si schimbarea legislatiei in domeniul alegerii sefilor de consilii judetene, si acest post este tot…

- Duelul sondajelor pe Facebook și al comunicatelor de presa care se poarta intre Nicolae Robu și Calin Dobra a intrat intr-o noua etapa. In ultimele zile, mai marii decidenți ai Timișoarei și Timișului au accelerat asumarea unor proiecte care nu le aparțin, dar cu care se lauda fara sa stea pe ganduri.…