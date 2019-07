Primul serviciu de car-sharing cu maşini electrice taxează la minut; tariful minim - 1,20 lei/minut Clientii interesati sa foloseasca acest serviciu de car-sharing pot localiza, prin intermediul aplicatiei de pe telefon a companiei, masina cea mai apropiata de locul in care se afla, o pot rezerva, dupa care se pot urca la volan si o pot conduce pana la destinatia dorita, unde o parcheaza. Deschiderea masinii, activarea motorului si inchiderea masinii se realizeaza electronic, de catre client, din aplicatia de pe telefon, au precizat reprezentantii Spark Romania, intr-o conferinta de presa.



Taxarea clientului se realizeaza in functie de timpul petrecut la volanul masinii si nu in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spark, serviciul international de e-car sharing, s-a lansat in Bucuresti cu o flota de 50 de vehicule, formata in totalitate din masini electrice. Nissan Leaf 40 este unul dintre modelele cu care intra pe piata, cu o autonomie de 243 de kilometri....

- Lidl Romania a emis un comunicat de presa prin care informeaza clientii care au cumparat un anumit produs din magazinele lor sa il aduca inapoi, deoarece in urma analizelor, alimentul a fost detectat cu Salmonella. Compania a retras de pe piața produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g” și avertizeaza…

- Primul serviciu de car-sharing pentru Bucuresti se lanseaza saptamana viitoare, prin conceptul Spark, care aduce in oras o flota formata in totalitate din automobile electrice, informeaza compania intr-un comunicat remis vineri. Conceptul de car-sharing presupune ca utilizatorul se urca…

- In saptamana in care a fost reglementat de Guvern serviciul de ride-sharing, rusii de la Yandex si-au lansat aplicatia Yango. Momentan doar in Bucuresti. Daca lucrurile merg cum spera ei au in plan sa se...

- Ford Puma va fi un vehicul 100% fabricat in Romania. Acesta se va produce la Craiova, in acelasi timp cu primul SUV introdus de Ford in fabricatie la Craiova, EcoSport, scrie Gazeta de Sud. Compania nu a dat detalii despre viitoarea productie concomitenta si nici despre volumul de productie sau despre…

- Opel a anunțat ca versiunea electrica de Corsa va costa de la 29.900 euro în Germania, preț similar cu cel al concurentului Renault Zoe, scrie Automotive News. Mașina va fi produsa la o uzina din Spania începând cu primele luni din 2020. În UE s-au vândut 61.000 de mașini…

- Bolt, unul dintre cei trei jucator de pe piața interna de ride-sharing, le-a transmis clienților ca activitatea firmei continua, in ciuda intrarii in vigoare a ordonanței impotriva aplicațiilor ride-sharing. Actul normativ prevede ca șoferii care sunt prinsi ca transporta persoane, fara documente justificative,…