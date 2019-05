Primul câștigător al alegerilor! Pragul minim de prezența de 30% pentru ca referendumul pe justiție sa fie validat a fost atins duminica la ora 17:15, cu aproape patru ore inainte de inchiderea urnelor. Potrivit BEC, au votat la consultarea populara 5.524.771, adica 30,24% dintre romanii cu drept de vot. Pentru ca rezultatul referendumului sa fie validat, mai trebuie indeplinita o condiție: cel putin 25% dintre opțiunile de vot sa fie valide. Referendumul a fost convocat de președintele Klaus Iohannis, care a chemat romanii sa se pronunțe prin „DA” sau „NU” cu privire la urmatoarele intrebari: 1. „Sunteți de acord cu interzicerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

