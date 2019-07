Prima baterie a unui sistem avansat de aparare antiaeriana rusesc S-400 va fi incarcata duminica la bordul a doua avioane-cargo rusesti si este asteptata sa soseasca saptamana viitoare in Turcia, a anuntat vineri televiziunea turca Haberturk, citata de dpa.



Tari aliate in cadrul NATO, Turcia si SUA se afla in centrul unei dispute aprinse cu privire la achizitionarea de catre Ankara a sistemului de rachete sol-aer S-400 de la Rusia.



O echipa tehnica din Rusia se va deplasa luni in Turcia pentru a superviza instalarea sistemului de rachete, a indicat Haberturk, fara a cita…